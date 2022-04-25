連千毅NFT暴跌98%！主張疫情拖垮　驚吐羅志祥也賠錢

直播主連千毅近日因販售NFT（非同質化代幣），被網紅「勾起你心中的惡」指控是「割韭菜」賺錢，他昨（24）日化身財經專家，在社群平台暢聊NFT話題，指受到疫情、戰爭、國際情勢影響，多數NFT近半年都是下跌，連羅志祥都不例外，但他認為短線投資本來就有賺有賠，勾惡截取影片斷章取義，指責他詐騙取財，因此決定提告。





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▲連千毅向勾惡下戰帖，約定5/5直播對質。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）

據悉，連千毅年初在OURSONG平台販售同名NFT，開價一張1,000美金（約29,300元台幣）委託他人代售，一共上市327張，若全數售出可獲利千萬元，他曾在直播時允諾，若購買NFT未來可以換取名錶、名車、免費宣傳等福利，是用錢也換不到的賦能，許多粉絲事先透過銷售群組購買，原以為會大漲，沒想到卻賣不出去。





對此，連千毅則解釋，投資本來就不一定保證賺錢，像自己買股票就算慘跌，也不可能說是詐騙，尤其是現在國際情勢緊張，疫情連帶有影響，許多名人發行的NFT都是賠的，購買他NFT的消費者最多只買了6、7張，並沒有達到免費宣傳的張數門檻，但還是有免費租電動車等其他福利，歡迎購買者聯絡。





▲連千毅指出羅志祥的NFT也價錢下跌。（圖／翻攝連千毅臉書）

而根據網友查詢，其實NFT市場看似熱門，真正能賺到錢的人不多，以名人為例，目前賺錢的只有周杰倫跟謝和弦，周董潮牌的「Phanta Bear」NFT從0.26乙太幣（約2.2萬元台幣）增值到0.91乙太幣（約7.7萬元台幣），漲幅高達250%，謝和弦因為起價較低，獲利也很高，其他如羅志祥、陳零九、聖結石、館長的NFT都大幅跌價，連千毅跌幅高達98%，從千元美金只剩下地板價不到20元美金。



