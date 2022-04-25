轟盧秀燕空污跳票、消極建設　林佳龍諾當蔡其昌後盾

兼任民進黨主席的總統蔡英文昨日上午在官邸召開選對會，會中一致同意，將徵召蔡其昌參選台中市長。無任所大使、前台中市長林佳龍今（25）日於台北君悅酒店出席大肚山產業跨域創新高峰論壇時受訪表示，盧秀燕執政近4年跳票與爭議不斷，大家看在眼裡，自己過去與蔡其昌一起在台中打拚，會做他的後盾，一起團結勝選。
林佳龍說，在選對慧會決定徵召蔡其昌參選台中市長後，他就在臉書貼文，蔡其昌也有留言，2人也通了電話，蔡其昌表達會全力以赴，用行動來感動台中市民，「我會做他的後盾，我們大家在台中一起打拚，過去就是最好夥伴」。
林佳龍也說，除了蔡其昌外，也有與有意參選台中的民進黨立委何欣純、前台中市交通局長王義川有聯繫，大家都全力相挺，團結為台中。
林佳龍進一步說明，盧秀燕執政近4年來，台中的發展大家看在眼裡，都覺得很可惜。過去推動的台中市區域發展計畫，還有很多奠基工程，有一些停了或被變更，也沒有看到盧秀燕實現她競選時的承諾「市長換人，空氣換新」，更沒有看到大型建設在這4年裡面新推出，反而有相當多引起爭議、涉及土地爭議及居住正義的問題出現。
林佳龍說，「我們心愛的台中，希望能夠有好的發展，要是一個台中人引以為傲的宜居城市，我們為了台中一定會團結勝選」。