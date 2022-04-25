「還要怎樣才叫大器！」羅智強批朱立倫：拿刀插我心臟
國民黨台北市議員羅智強先前表達對國民黨失望透頂，黨主席朱立倫昨日表示，希望羅能像立委陳玉珍一樣大氣。對此，羅智強臉書回應，「已經被你氣到生病了」，做人留一線，趕盡莫殺絕，還要怎樣才叫大器？
羅智強說，就算民調第一，國民黨要是提名別人，他仍然會支持，不會脫黨參選，羅智強說，「我都説了，我選我的，就算羅智強民調第一，國民黨是提名別人，我仍然支持，不會脫黨參選。請問朱主席，還要怎樣才叫大器？」
羅智強說，他沒有把矛頭對準「國民黨」，是朱立倫和秘書長黃健庭三番二次説他很弱、很差、不受歡迎、直接排除提名。「如果換作是我這樣批評朱立倫主席，朱主席，你不會痛心失望嗎？當朱立倫主席先拿起刀子一把插羅智強的心臟，我負傷喊痛，朱立倫主席卻一副優雅的樣子，叫羅智強不要把矛頭對準國民黨，請問朱主席，這樣公道嗎？」
最後，羅智強喊話朱立倫，做人留一線，趕盡莫殺絕，羅也在留言處表示，「可以放我一個人安靜地走嗎？一直窮追猛打羅智強，到底是想怎樣？」、「朱立倫主席可以把用來殺羅智強的戰力，用去監督民進黨嗎？」、「已經被你氣到生病了，還要繼續受這種氣，做人可以留一點厚道嗎」