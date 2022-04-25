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和牛研究室首創「近江牛珠寶盒」下午茶　直擊春大直夯店

▲「和牛研究室Wagyu Lab」於全新美食地標「春大直」主廚市場CHEF MARKET，開設亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店，提供多達32部位專業分切，並首創「近江牛珠寶盒」下午茶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「和牛研究室Wagyu Lab」於全新美食地標「春大直」主廚市場CHEF MARKET，開設亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店，提供多達32部位專業分切，並首創「近江牛珠寶盒」下午茶。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-25 16:13:26

和牛女王駕到！「和牛研究室Wagyu Lab」開設於全新美食地標「春大直」主廚市場CHEF MARKET，以亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店之姿，提供多達32部位專業分切，並首創「近江牛珠寶盒」下午茶，品嚐超厚實近江牛紐約客三明治、脆口法國生蠔佐和牛魚子醬等鹹甜6種餐點，每天限量10份已客滿至月底，搭配丹麥NOMA米其林三星餐廳指定、來自法國諾曼第的Poiré梨子氣泡酒，只要加400元即可無限暢飲。

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▲開設於「春大直」主廚市場CHEF MARKET的「和牛研究室Wagyu Lab」，是亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開設於「春大直」主廚市場CHEF MARKET的「和牛研究室Wagyu Lab」，是亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店。（圖／記者蕭涵云攝）
由多年來專營日本食材進口的苗林行創立的「和牛研究室Wagyu Lab」，以推廣和⽜⽂化為⽬標，於全新美食地標「春大直」主廚市場CHEF MARKET，開設亞洲第一家「全時段和牛」生活方式選品店。擁有美味和牛料理午、晚餐與下午茶的Fine Dining餐酒吧，提供多達32部位專業分切的肉鋪，及各式貼體包裝肉品、明星醬料與冷凍調理包的小超市，三位一體實踐「選用好食材是一種信仰」的理念，讓和牛走進大家的日常。值得一提的是，現場接受代客料理，只要300元饕客也能將在此購買的肉品和嚮往的烹調方式，交給主廚發揮，以煎牛排為例，還會貼心附上沙拉、牛肉澄清湯和甜點。

▲「近江牛珠寶盒」下午茶1,280元；4/30前凡消費滿2000元即可獲得「近江牛油香魚辣椒醬」一瓶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「近江牛珠寶盒」下午茶1,280元；4/30前凡消費滿2000元即可獲得「近江牛油香魚辣椒醬」一瓶。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚吳貞蓁（右二）率領團隊為「和牛研究室」打造Fine Dining餐酒享受。（圖／記者蕭涵云攝）
▲主廚吳貞蓁（右二）率領團隊為「和牛研究室」打造Fine Dining餐酒享受。（圖／記者蕭涵云攝）
「和牛研究室Wagyu Lab」首創「近江牛珠寶盒」下午茶，能品嚐到超厚實近1.5～2公分的近江牛莎朗三明治，、脆口法國生蠔佐和牛魚子醬、近江牛松露蛋、近江牛中腹肉培根沙拉，搭配焦糖海鹽爆米花、馬告馬德蓮及威士忌費南雪等鹹甜6種餐點，每日下午三點到五點限量10份，自4/13起接受訂位已客滿至月底。業者加碼搭配丹麥NOMA米其林三星餐廳指定、來自法國諾曼第的Poiré梨子氣泡酒，只要加400元即可無限暢飲。

▲「和牛研究室近江牛」臀排／牛尾／黑松露。（圖／和牛研究室提供）
▲「和牛研究室近江牛」臀排／牛尾／黑松露。（圖／和牛研究室提供）
▲「和牛研究室」近江牛和尚頭／水梨／紫蘇。（圖／和牛研究室提供）
▲「和牛研究室」近江牛和尚頭／水梨／紫蘇。（圖／和牛研究室提供）
另提供3道及5道的午間套餐、5道及7道的晚間套餐選擇，包括近江牛貝身與湖南臘肉和松露、近江牛和尚頭與水梨和紫蘇、近江牛肩頸肉與魷魚和大蒜等的多元餐點組合，品嚐到主廚吳貞蓁研發靈感源於近江牛的起源、飲食、風土，並結合台日兩地文化交融的豐富層次餐點。

▲「和牛研究室」近江和牛女王翼板肉。（圖／和牛研究室提供）
▲「和牛研究室」近江和牛女王翼板肉。（圖／和牛研究室提供）
▲負責人林瓊書說明，由苗林行代理的千成亭まるさん牧場，在台灣僅提供30個月齡以下的未經產母牛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲負責人林瓊書說明，由苗林行代理的千成亭まるさん牧場，在台灣僅提供30個月齡以下的未經產母牛。（圖／記者蕭涵云攝）
苗林行負責人林瓊書表示，為講究穩定高水準和牛，相中能夠垂直整合的千成亭牧場，所飼養近江牛中最優質、素有「和牛女王」美名的「未經產」母牛，採「整頭購入」方能提供多達32部位專業分切。

▲苗林行餐飲營運事業執行總監陳家寧分享，未經產近江母牛不會帶有乳腥味，連臀排都柔軟細緻。（圖／記者蕭涵云攝）
▲苗林行餐飲營運事業執行總監陳家寧分享，未經產近江母牛不會帶有乳腥味，連臀排都柔軟細緻。（圖／記者蕭涵云攝）
苗林行餐飲營運事業執行總監陳家寧則分享，「不同於其他和牛熔點約20度（一般牛肉油脂約自25度開始融化），未經產近江母牛僅11度油脂即融化，肉質軟嫩細嫩、油香豐美迷人」；他進一步說明，未經產近江母牛「即使是臀排也能做到像菲力般地軟嫩，不會覺得硬到咬不動或油到吃不了」，以瘦肉為主打的「和牛研究室Wagyu Lab」，希望讓大家能更了解莎朗、肋眼等熟知部位以外的肉質。

▲「和牛研究室」在春大直挑高的透視空間，打造質感吸睛又趣味盎然的生活選物店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「和牛研究室」在春大直挑高的透視空間，打造質感吸睛又趣味盎然的生活選品店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在「和牛研究室」仿⽜⾁肌理感的客席區牆⾯上，呈現味覺與知識的風味共譜的和牛元素表，趣味又吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲在「和牛研究室」仿⽜⾁肌理感的客席區牆⾯上，呈現味覺與知識的風味共譜的和牛元素表，趣味又吸睛。（圖／記者蕭涵云攝）
曾操刀台北時代寓所的「有靚設計」，以黑毛和種、無角和種、褐毛和種、日本短角種等和牛毛色為靈感，選用黑、栗、棕等大地色系打造「和牛研究室 Wagyu Lab」穿透感十足的靈活空間，搭配呼應著仿⽜⾁肌理感的客席區牆⾯，與開放式L型長吧檯採灰⾊⽔磨⽯檯⾯和⽜雪花般⾊澤的訂製⾊⽯⽪；搭配由馮宇領軍IF OFFICE團隊設計的品牌識別，尤其味覺與知識的風味共譜的和牛元素表，不只吸睛更帶來趣味，讓民眾自然融入和牛境地。

▲「和牛研究室」以小超市、酒吧、肉舖分切室，多元型態推廣和⽜⽂化。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「和牛研究室」以小超市、酒吧、肉舖分切室，多元型態推廣和⽜⽂化。（圖／記者蕭涵云攝）
春大直全新食尚選物空間「主廚市場CHEF MARKET」，集結苗林行首家和牛女王實演店「和牛研究室Wagyu Lab」、「瞞著爹」魚舖立吞店、「Wolloomooloo Yakka」療癒雜貨店、胡同集團首家A5全和牛居酒屋「一牛樂」、全台頂級酒款的代言人「Taipei Wine Co.」、日本小酒窖ONLY的清酒吧「Sakemaru」、「Unpackaged」裸賣商店等10大特色餐飲品牌，顛覆餐食界線首創主廚美味生活化的全新美食地標。

▲「瞞著爹」魚舖立吞店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「瞞著爹」魚舖立吞店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Wolloomooloo Yakka」療癒雜貨店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「Wolloomooloo Yakka」療癒雜貨店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台頂級酒款的代言人「Taipei Wine Co.」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全台頂級酒款的代言人「Taipei Wine Co.」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春大直「主廚市場CHEF MARKET」，結合零售特選食材與異國精饌美食，顛覆餐食界線首創主廚美味生活化的全新食尚選物空間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲春大直「主廚市場CHEF MARKET」，結合零售特選食材與異國精饌美食，顛覆餐食界線首創主廚美味生活化的全新食尚選物空間。（圖／記者蕭涵云攝）
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