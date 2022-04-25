和牛研究室首創「近江牛珠寶盒」下午茶　直擊春大直夯店

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「和牛研究室Wagyu Lab」首創「近江牛珠寶盒」下午茶，能品嚐到超厚實近1.5～2公分的近江牛莎朗三明治，、脆口法國生蠔佐和牛魚子醬、近江牛松露蛋、近江牛中腹肉培根沙拉，搭配焦糖海鹽爆米花、馬告馬德蓮及威士忌費南雪等鹹甜6種餐點，每日下午三點到五點限量10份，自4/13起接受訂位已客滿至月底。業者加碼搭配丹麥NOMA米其林三星餐廳指定、來自法國諾曼第的Poiré梨子氣泡酒，只要加400元即可無限暢飲。
另提供3道及5道的午間套餐、5道及7道的晚間套餐選擇，包括近江牛貝身與湖南臘肉和松露、近江牛和尚頭與水梨和紫蘇、近江牛肩頸肉與魷魚和大蒜等的多元餐點組合，品嚐到主廚吳貞蓁研發靈感源於近江牛的起源、飲食、風土，並結合台日兩地文化交融的豐富層次餐點。
苗林行負責人林瓊書表示，為講究穩定高水準和牛，相中能夠垂直整合的千成亭牧場，所飼養近江牛中最優質、素有「和牛女王」美名的「未經產」母牛，採「整頭購入」方能提供多達32部位專業分切。
苗林行餐飲營運事業執行總監陳家寧則分享，「不同於其他和牛熔點約20度（一般牛肉油脂約自25度開始融化），未經產近江母牛僅11度油脂即融化，肉質軟嫩細嫩、油香豐美迷人」；他進一步說明，未經產近江母牛「即使是臀排也能做到像菲力般地軟嫩，不會覺得硬到咬不動或油到吃不了」，以瘦肉為主打的「和牛研究室Wagyu Lab」，希望讓大家能更了解莎朗、肋眼等熟知部位以外的肉質。
曾操刀台北時代寓所的「有靚設計」，以黑毛和種、無角和種、褐毛和種、日本短角種等和牛毛色為靈感，選用黑、栗、棕等大地色系打造「和牛研究室 Wagyu Lab」穿透感十足的靈活空間，搭配呼應著仿⽜⾁肌理感的客席區牆⾯，與開放式L型長吧檯採灰⾊⽔磨⽯檯⾯和⽜雪花般⾊澤的訂製⾊⽯⽪；搭配由馮宇領軍IF OFFICE團隊設計的品牌識別，尤其味覺與知識的風味共譜的和牛元素表，不只吸睛更帶來趣味，讓民眾自然融入和牛境地。
春大直全新食尚選物空間「主廚市場CHEF MARKET」，集結苗林行首家和牛女王實演店「和牛研究室Wagyu Lab」、「瞞著爹」魚舖立吞店、「Wolloomooloo Yakka」療癒雜貨店、胡同集團首家A5全和牛居酒屋「一牛樂」、全台頂級酒款的代言人「Taipei Wine Co.」、日本小酒窖ONLY的清酒吧「Sakemaru」、「Unpackaged」裸賣商店等10大特色餐飲品牌，顛覆餐食界線首創主廚美味生活化的全新美食地標。
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