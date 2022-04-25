萬芳醫院赴周玉蔻家採檢享特權？柯文哲：與北市府無關

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而針對「醫院到府進行PCR採檢」是否涉及特權？台北市衛生局今日上午回應，表示22日接獲疾病管制署台北區管制中心通知，周玉蔻自行快篩多次皆為陰性，疑有偽陽性之虞，疾管署委才請衛生局為其安排第2次PCR採檢。衛生局表示，原本要按流程派防疫計程車接送至醫院採檢，但後來得知周玉蔻已自行聯繫萬芳醫院醫生到宅採檢，萬芳醫院也來電通報北市衛生局。
而面對議員詢問「衛生局是否為周玉蔻開特權？」柯文哲則嚴正否認，表示到府採檢周玉蔻一事與北市府無關，是中央疾管署的管轄範圍。「一般的正常作業流程是要搭乘防疫計程車到醫院進行採檢，僅只有行動不便、臥床的民眾才能額外安排到府採檢。」柯文哲說，為周玉蔻到府採檢一事，與北市府無關，是她自行聯絡萬芳醫院
衛生局長黃世傑表示，當下衛生局之所以如此處置，是因為周玉蔻表示她與萬芳醫院已經聯絡好了，且最近因為確診情況嚴重，需要隔離的民眾也多，「原本應該是由防疫計程車接送至醫院進行採檢，但因為計程車較為缺乏，而她又已經與醫院聯絡好，我們就勉予同意。」
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