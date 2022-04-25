COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

萬芳醫院赴周玉蔻家採檢享特權？柯文哲：與北市府無關

▲台北市長柯文哲25日進入議會進行專案報告。會後接受議員質詢時，被問到媒體人周玉蔻聯絡萬芳醫院到府採檢一事，是否涉及特權？柯文哲則直言「與北市府無關」。（圖／記者丁上程攝，2022.04.25）
▲台北市長柯文哲25日進入議會進行專案報告。會後接受議員質詢時，被問到媒體人周玉蔻聯絡萬芳醫院到府採檢一事，是否涉及特權？柯文哲則直言「與北市府無關」。（圖／記者丁上程攝，2022.04.25）

記者丁上程／台北報導

2022-04-25 11:00:41

資深媒體人周玉蔻今（25）日上午在臉書自爆，自己根本沒有確診，質疑新北市聯合醫院體系在採檢過程中，污染了她的檢體。而周玉蔻也透露，是台北市萬芳醫院的家醫科主任到府為她進行PCR採檢，採檢結果呈現應陰性。不過「醫院主任到府採檢」一事，也引發外界質疑是否有特權待遇？對此台北市長柯文哲今日在台北市議會備詢時表示「與北市府無關」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
周玉蔻在臉書上PO文表示，她在PCR被新北聯醫檢測通知陽性前，做了4次快篩陰性，之後從看到簡訊後到昨天，又做了6次快篩都陰性後，衞生局與疾管署討論，依規定替她安排了重新採檢PCR。萬芳醫院家醫科主任林英欽在北市衞生局安排下，到她家進行PCR採檢，而最後的結果也是呈陰性反應。周玉蔻也質疑「我有充分證據證明，新北聯醫做我的PCR檢測時，不小心將我的檢體感染了。」

而針對「醫院到府進行PCR採檢」是否涉及特權？台北市衛生局今日上午回應，表示22日接獲疾病管制署台北區管制中心通知，周玉蔻自行快篩多次皆為陰性，疑有偽陽性之虞，疾管署委才請衛生局為其安排第2次PCR採檢。衛生局表示，原本要按流程派防疫計程車接送至醫院採檢，但後來得知周玉蔻已自行聯繫萬芳醫院醫生到宅採檢，萬芳醫院也來電通報北市衛生局。

而面對議員詢問「衛生局是否為周玉蔻開特權？」柯文哲則嚴正否認，表示到府採檢周玉蔻一事與北市府無關，是中央疾管署的管轄範圍。「一般的正常作業流程是要搭乘防疫計程車到醫院進行採檢，僅只有行動不便、臥床的民眾才能額外安排到府採檢。」柯文哲說，為周玉蔻到府採檢一事，與北市府無關，是她自行聯絡萬芳醫院

衛生局長黃世傑表示，當下衛生局之所以如此處置，是因為周玉蔻表示她與萬芳醫院已經聯絡好了，且最近因為確診情況嚴重，需要隔離的民眾也多，「原本應該是由防疫計程車接送至醫院進行採檢，但因為計程車較為缺乏，而她又已經與醫院聯絡好，我們就勉予同意。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

震撼彈！周玉蔻採陰宣布「我根本沒確診」　稱檢體被污染

周玉蔻確診哭了！秀證據駁自導自演　名嘴冷回：炒作鬧劇

周玉蔻快篩2次陰性　秀「一條線」點名指揮中心：想請教

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.43%57.57%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀