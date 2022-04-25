因國安法被約談　香港民研所鍾劍華離港赴英

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明報今天在報導中表示，鍾劍華昨晚深夜接受查詢時說，他正在外地轉機前往英國，並指早前曾被警方根據「港區國安法」約談，但不便透露詳情。
據報導，鍾劍華被問到離港的原因時說，他已在社交網站作出解釋，形容離開是「避秦」。
報導引述民研所主席及行政總裁鍾庭耀說，民研所一切正常，將會如常運作。
但他同時指出，民研所每半年都會檢視和調整工作，現時已開始檢視，預計兩個月內完成。
民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在港大任職的鍾庭耀創立。
香港回歸以來，民意研究計畫一直調查及定時公布各項民意，且多涉及政治議題，比如港人的身分認同、民主自由評分，以及對香港前途信心等。
民意研究計畫一向被標籤為親泛民的民意組織，這也導致鍾庭耀一直被親政府建制派及北京方面抨擊。
2019年初，鍾庭耀以助理教授身分自港大退休，其後自行註冊成立了民研所並擔任主席，前香港理工大學應用社會科學系助理教授鍾劍華擔任現職至今。
去年初，數十名泛民人士遭警方拘捕及調查，事件涉及2020年泛民為立法會選舉進行的初選，警方指初選的目的可能干犯港區國安法的「顛覆國家政權罪」。當時鍾庭耀被帶走助查。（編輯：陳沛冰）1110425