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詹為元發起「不脫黨參選宣言」：拒絕黨員投機分裂行為

▲國民黨議員擬參選人詹為元、柳采葳、蕭敬嚴、呂家愷。（圖／翻攝自詹為元臉書）
▲國民黨議員擬參選人詹為元、柳采葳、蕭敬嚴、呂家愷。（圖／翻攝自詹為元臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-25 11:03:47

台北市議員第三選區（松山、信義區）市議員詹為元今（25）日發起「不脫黨參選宣言」，強調拒絕投機分裂行為，黨內參選人紛紛響應，包括楊植斗、柳采葳、呂家愷等青年選將。

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詹為元表示，由於每次初選結束都會有人拖黨參選，又或者放話參選到底。不論結果為何，都是一再的撕裂國民黨的團結，並且影響同黨其他候選人在大選的得票，最後兩敗俱傷。為了杜絕類似的事情發生，他發起了「不脫黨參選宣言」的連署，首波有他和楊植斗、柳采葳、張煥霖、呂家愷、戴湘儀、蕭敬嚴、吳訓孝、蔡畹鎣、許育璿等十位參與連署。

宣言內容為：「有鑒於今年選舉,其他政黨「挖牆腳」、「摻沙子」傳聞不斷，且的確有黨員脫黨或跳黨參選。又每次選舉競爭較為激烈之選區，擬參選人放話「參選到底」之事時有所聞。因此，特別號召黨內同志，一同參與連署此宣言，承諾今年選舉絕不脫黨或跳黨參選。以端正選風、堅守國民黨核心價值、結民黨勝選力量，拒絕一切投機與分裂之行為」。

詹為元說，他希望能拋磚引玉，邀請全台各地國民黨參與初選的同志，一同加入不脫黨參選宣言，堅守國民黨核心價值，團結力挺國民黨到底，一起為國民黨加油。

▲詹為元發起不脫黨參選宣言。（圖／翻攝自臉書）

▲詹為元發起不脫黨參選宣言。（圖／翻攝自臉書）

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