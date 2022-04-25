黃韻玲曝自己也是私生飯　爬10樓消防梯溜進她家

台北流行音樂中心董事長黃韻玲、大霹靂國際整合行銷總經理邱正生、電影《影子背後》導演李世偉，日前出席於華山文創園區舉辦的「2022 World IP Day慶祝活動」談論智慧財產權，黃韻玲竟自揭曾經是「私生飯」的瘋狂經歷。
聊到黃韻玲小時候為了追夢曾做過的「瘋狂行為」，小學的她放學後經常帶著自己的創作在台視門口徘徊，希望能見上陳秋霞、劉文正、鳳飛飛等歌手，不過她天天在門口徘徊的行爲，惹得台視櫃檯小姐心煩意亂，沒想到櫃檯小姐竟將陳秋霞的住家住址給她，黃韻玲也鼓起勇氣並逃過警衛法眼，驚險爬上10樓高的消防梯就為見陳秋霞一面：「當時是陳秋霞的媽媽來開門，我就說我有寫一首歌想要給她，最後請我進到她家中，還在陳秋霞面前彈鋼琴唱Demo給她聽！」雖然此行為在現今非常不鼓勵，但當時的她為了音樂的理想，成長過程中都在想辦法，甚至14歲參加金韻獎就為了能認識李建復，然後把歌給他聽。
勇敢追夢的黃韻玲如今在音樂圈有了舉足輕重的地位，現擔任台北流行音樂中心董事長的她，也透露台北流行音樂中心產業區正如火如荼籌備中，將會有錄音室、練團室、Live House等音樂空間，未來將陸續開放給所有音樂人使用。她也鼓勵正在追夢的年輕人：「不管是毛遂自薦也好，最終還是回到你的作品內容，知道自己要用音符記錄下什麼。也要勇敢去想未來、一定要有前瞻性，想想五年後你想做什麼，現在就趕快去做！」