基隆婦產科群聚釀6新生兒確診 血氧時高時低轉送醫遭退
基隆市爆發婦產科群聚，有6名新生兒與3員工確診，其中2名才剛出生不到10天的嬰兒，被轉送至林口長庚醫院住院治療，不過24日晚間，到院後因為血氧恢復正常，又被退回婦產科，今（25）日清晨7時，又有1名新生兒血氧偏低再送長庚醫院，但最後因為沒有立即的生命危險，又送回婦產科。
婦產科群聚最新是4/22有名護理人員染疫，經通報衛生局後，4/23該診所進行所有工作人員、產婦、新生兒的PCR採檢，其中6名新生兒確診、2嬰轉送至林口長庚醫院。
不過據診所指出，昨日晚間診所內2名嬰兒血氧偏低因此安排送往長庚醫院，但到了醫院因血氧恢復正常，因此不需要住院醫治被轉回，今日上午又有一位也血氧偏低送醫，但最後因為沒有立即的生命危險，又送回婦產科。
目前診所內4名確診嬰兒，由2到3位護理師輪流照顧，將持續進行血氧監測。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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