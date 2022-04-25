確診人數創新高　民眾黨新北黨部：新北難道沒有責任嗎？

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王如意指出，基隆市在今年4月初進行新冠肺炎「類普篩」，當時她曾質疑中央流行疫情指揮中心，新北市為何沒有進行「類普篩」？衛福部長陳時中當時回應，新北市要先維持以社區篩檢站做為主要戰略，暫不類普篩；如今全台快篩試劑陷入短缺，事實證明，新北市當初拒絕指揮中心是錯誤的決定。
王如意抨擊，截至今年3月底，基隆確診的病例數是421人，新北市高達7155人，中央4月初在基隆市進行「類普篩」，提供基隆市20萬劑的快篩試劑，事先並徵詢新北市政府「類普篩」的意願；反問新北市政府有什麼條件拒絕？如今疫情擴散，難道把責任往中央政府一推，新北市政府就沒有責任了嗎？
土城、樹林、三峽、鶯歌區市議員參選人張昭隆說，陳時中4月12日在廣播節目上說，如果有高風險地區，該區快篩會由公家協助，而對於是否同意中央流行疫情指揮中心在新北市進行「類普篩」，新北市長侯友宜還不願意正面答應，新北市政府的防疫策略根本是一錯再錯。
針對新北市政府4月15日起，不再公布確診者公共足跡，把人力重心擺在居家照護；汐止、萬里、金山區市議員參選人彭立信認為，先不論不公布確診者公共足跡遭到眾多市民的批評，新北市政府推動居家照護，提供給輕症居家照護者的關懷包有快篩試劑，在全台快篩試劑都不夠的情形下，要如何因應？
新北市平地原住民區市議員參選人達佶祐・卡造直言，許多族人原本就屬於社會的弱勢族群，在確診後生計可能立即發生困難，呼籲新北市政府對於確診的原住民，不僅要給予完善的醫療，更要給予經濟方面的援助；山地原住民區市議員參選人林家豪期望政府在防疫的同時，也能思考如何完善確診者的權益。
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