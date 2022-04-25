影／立委痛批華視「散漫」　陳雅琳再致歉：不會接受慰留

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對此，陳雅琳一上場報告就表示，華視出現疏失，向大眾再致歉，整個跑馬燈誤植的過程，是協助新北市消防局錄製防災內容，但作業人員未依循正常路徑進行更改跑馬燈模板，加上播出後導播也沒有即時發現，因此造成錯誤。
對於第二次失誤過程，陳雅琳說，華視為了道歉，啟用從沒使用過的「強制性模板」，每次跳出長約20秒，並在廣告時間測試，當時有發現錯誤，請助理導播關閉該模板，但助理導播未將模板徹底關閉，因此共播出35秒誤植內容，發生錯誤後當班的工作人員也未上報，主管直到隔天的21日晚上，看到網友貼文才知道，但相關檢討會議已結束。
立委林宜瑾嘆氣送給華視「無言」二字，公廣集團頻出包是對台灣的羞辱，上個月公視才發生片庫資料遺失的低級錯誤，沒想到這個月換華視，公廣集團不斷失誤，根本就在踩全國人民底線，並細數華視的低級錯誤，包括錄製防災影片後沒將檔案路徑恢復、開播前導播未與編輯確認畫面上要呈現的文字、製作人另有公務疏於監控畫面、編輯未即時發現播出內容有誤、道歉跑馬燈再次出錯。
她質疑，製作人另有什麼公務？如此便宜行事、疏於監控畫面。
陳雅琳回應，當時軍方、醫院出現確診狀況，製作人正在跟記者確認消息，也是製作人職責。
林宜瑾痛批，華視就是散漫、混，怠惰已成華視企業文化，整個華視從副控到攝影棚，共有42台監看電視，卻沒有一個人緊盯畫面、盯著自己處理的內容，且不敢相信華視在20日出包後，昨晚又誤植頭銜，「真的是爛到不可思議」，應深刻檢討，尤其是企業文化部分，公廣集團改革刻不容緩。
她提出，公廣集團董監事改組已延宕943天，目前董事會與經營團隊都延任、暫代，荒謬的浮動情況，不利於專業團隊發展，無法提供同仁安穩工作環境，請問公廣董監事審查委員會程序最快何時啟動？
文化部長李永得回應，自己從兩年前接任文化部長以來，對公廣集團董監事改組，曾拜訪過3位國民黨黨團總召、1位國民黨主席、所有在野黨黨團召集人，盼找出快速解決的方法，後來發現進度有限，所以啟動修法。目前《公共電視法》修法經行政院審查通過，但立法院還未通過，最近有取得共識會重啟董監事改選程序，文化部也在徵詢審查委員方便出席的時間，預計五月中旬就能開啟審查委員會程序。
立委林奕華怒批，52台比起新聞台更像「戲劇台」，每天都出包，新聞台專業何在，並質疑華視拿了僑委會1200萬元標案，出訪美國、法國、德國製作「獨家報導」，由陳雅琳帶頭製作置入性新聞。
陳郁秀指出，董事會討論後也認為不妥。陳雅琳回應，華視履行標案外，也希望一趟出差有更大效益，華視也有自行編列預算，執行此案。
林奕華表示，無法接受這種說法，畢竟陳雅琳已不在民間電視台，而是公廣集團的華視，必須帶頭做好示範，不能拿標案順便做獨家。
立委萬美玲則詢問陳郁秀與陳雅琳會接受董事會慰留嗎？兩人皆表示，不會接受慰留。陳雅琳表示，這是她第二次請辭代總經理，絕對不會接受慰留。
至於是否繼續兼任華視新聞台台長，陳雅琳表示，有考慮請辭，但目前人事狀態，若再辭去台長一職，高層等同真空，自己必須「忍辱負重來做善後工作」，等到新的董事會成立，就請新的總經理和新的台長來接手。
隨後萬美玲追問，「這個辱是誰給的」，陳雅琳答覆，「我們自己犯下的」。