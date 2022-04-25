超勵志！新二代矢志成為「男」丁格爾

有感於英國女護士南丁格爾在戰爭中救治傷患的救人助人情操，母親來自中國大陸的新住民二代張庭維，因從小就喜歡幫助人，決定走上護理師工作。目前就讀護專五年級的他，即便幫女病人做放置導尿管及尿管護理的實習工作，也秉持專業及耐性獲病人認同。
張庭維是移民署北區事務大隊台北市服務站的新二代親善大使，個性喜愛熱心助人，在升學道路上決定從事與自己個性相符的護理工作。他分享曾經在骨外科實習時，遇到車禍的女性病人年紀與他相仿，在執行導尿管護理的臨床工作時，為讓女病人不因性別而感到不自在，特地在一位女性實習生陪同下，終於順利地完成任務，過程中，除了要讓陌生的女病人信任自己的專業外，其實自己還要克服膽怯心態，讓他更能體會成為「男」丁格爾並不容易，一路走來相當辛苦，但他認為十分值得。
另一項令張庭維記憶深刻的實習工作，就是幫新生嬰兒洗澡。張庭維說，新生兒必須先洗頭再洗身體，眼睛鼻子嘴巴上的分泌物等也必須耐心清除，臍帶還沒掉的新生兒，必須用無菌棉枝沾酒精消毒與乾燥。手上的新生兒，讓他覺得生命的可貴。
移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，張庭維執行護理實習工作時，以專業的態度受到病人的肯定。他用功讀書，希望能在今年畢業後一舉考上護理師國家考試，將來夢想開一家護理機構，造福更多傷、病患者。111年4月25日移民署PODCAST節目「文化談新事」邀請新住民子女張庭維及利佳玲，分享從事護理工作及運動救護的小知識。
針對在台灣生活的外來人口、新住民，甚至是新住民子女，移民署針對各類對象提供不同的照顧服務措施，有關外來人士在台生活諮詢服務熱線，為方便社會大眾記憶及運用熱線，原來的號碼0800-024-111自111年7月1日起停用，即日起改碼為好記的「1990」幫幫您，歡迎大眾多加利用。