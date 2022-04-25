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母雞登場！蔡其昌陪新人掃街　誓言讓台中轉骨復活

▲即將被民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌，今扮演母雞，到大雅區陪新人林義偉掃街。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.25）
▲即將被民進黨徵召參選台中市長的蔡其昌，今扮演母雞，到大雅區陪新人林義偉掃街。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-25 11:59:12

民進黨選對會昨天（24日）建議徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，蔡其昌今扮演母雞，到大雅區陪新人掃街。他透露已在第一時間致電林佳龍與何欣純，何大方允諾將出任競總幹部。蔡其昌說，前市長林佳龍任內很多重大建設，遭國民黨市長盧秀燕推拖延宕，自己將延續林佳龍的重大規劃，讓台中轉骨復活。

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蔡其昌今（25日）上午到大雅區，陪爭取黨內初選提名的林義偉掃街，對於外界指他終於開跑，蔡其昌笑回：「我備戰已久，日常就是在台中大街小巷穿梭，已經跑很多年了。」

黨主席蔡英文決定人選前，同時徵詢林佳龍、何欣純，蔡其昌說已在選對會公佈人選的第一時間致電兩人，何欣純大方說一定加入競選團隊、一起贏回台中。外界擔心黨內資源整合問題，蔡其昌表示台中市民進黨立委們私交都很好，未來6席立委（含已退黨的黃國書）將全部各就各位。

▲蔡其昌強調將延續林佳龍市長任內的重大規劃，讓台中轉骨復活。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.25）
▲蔡其昌強調將延續林佳龍市長任內的重大規劃，讓台中轉骨復活。（圖／記者顏幸如攝，2022.04.25）
蔡其昌說，他很感謝林佳龍對他的支持，兩人在電話中約好，將在星期三中執會後儘快見面。他當年建議透過交通建設串連山海線、讓舊縣區和市區能平衡發展，胡志強聽進去了，「胡市長任內叫台中環線、林市長任內叫山手線，到了盧市長，變成沒有半條線」，他指出林佳龍很多重大建設藍圖，自己參與很多，到盧秀燕手上不是擱置就是倒退嚕，「這些重大計劃應該持續完成、讓市區縫合、未來十年台中才能轉骨復活。」

媒體問及有地方大老擔心他帶職參選，恐影響選情，他表示：「外界一直有『地方大老』的說法，但我不知這位地方大老是誰，黨內也沒人在說這個事情。」他強調全台灣有意轉跑道的立委都是帶職參選，藍營若對他有疑慮，也要以同樣標準檢視自己的候選人，「盧市長也是帶職，要不要辭掉和我選？」

蔡其昌坦言，要不要帶職參選是競選策略，競選團隊會整體評估，依內部選舉節奏來處理。「這時候不需要特別問我，若是問我就要問其他人」。

潭雅神區市議員擬參選人林義偉也批評，盧秀燕對市政沒有藍圖沒有目標，市民敲碗很久期待好菜上桌。他讚蔡其昌有格局與行動力，「不只是最強母雞，是最強鳳凰」。

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