母雞登場！蔡其昌陪新人掃街　誓言讓台中轉骨復活

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黨主席蔡英文決定人選前，同時徵詢林佳龍、何欣純，蔡其昌說已在選對會公佈人選的第一時間致電兩人，何欣純大方說一定加入競選團隊、一起贏回台中。外界擔心黨內資源整合問題，蔡其昌表示台中市民進黨立委們私交都很好，未來6席立委（含已退黨的黃國書）將全部各就各位。
蔡其昌說，他很感謝林佳龍對他的支持，兩人在電話中約好，將在星期三中執會後儘快見面。他當年建議透過交通建設串連山海線、讓舊縣區和市區能平衡發展，胡志強聽進去了，「胡市長任內叫台中環線、林市長任內叫山手線，到了盧市長，變成沒有半條線」，他指出林佳龍很多重大建設藍圖，自己參與很多，到盧秀燕手上不是擱置就是倒退嚕，「這些重大計劃應該持續完成、讓市區縫合、未來十年台中才能轉骨復活。」
媒體問及有地方大老擔心他帶職參選，恐影響選情，他表示：「外界一直有『地方大老』的說法，但我不知這位地方大老是誰，黨內也沒人在說這個事情。」他強調全台灣有意轉跑道的立委都是帶職參選，藍營若對他有疑慮，也要以同樣標準檢視自己的候選人，「盧市長也是帶職，要不要辭掉和我選？」
蔡其昌坦言，要不要帶職參選是競選策略，競選團隊會整體評估，依內部選舉節奏來處理。「這時候不需要特別問我，若是問我就要問其他人」。
潭雅神區市議員擬參選人林義偉也批評，盧秀燕對市政沒有藍圖沒有目標，市民敲碗很久期待好菜上桌。他讚蔡其昌有格局與行動力，「不只是最強母雞，是最強鳳凰」。