確診數增加中！移民署回應宜蘭收容所移工群聚案

隨著疫情升溫，移民署宜蘭收容所近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數不斷增加，傳播鏈累計244人確診。移民署說明，針對確診對象，將積極配合衛生單位指示現地檢疫隔離並持續照護。





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據悉，244名確診者中，其中205名是收容人、35名是工作人員、4名是親友，目前已協調醫療團隊進駐收容所篩檢和安置確診者。移民署進一步說明，宜蘭收容所依據指揮中心防疫規範積極防疫，按分流分艙的管控原則達二年餘，期間管控狀況良好，無相關感染情事。此次經衛生單位說明，確實因病毒傳染力太強，造成許多受收容人及工作人員染疫。其中大多數均無症狀，少部分症狀輕微。





移民署強調，依衛生單位指引，受收容人採原地隔離照顧方式以兼顧收容安全與防疫，每日均持續注意確診者健康檢測與血氧值檢測，遇有不適者則反應送醫；勤務則依原定應變計畫妥適進行調度。





除此之外，宜蘭縣長林姿妙表示，針對宜蘭收所確診案，宜蘭縣府將提供防疫及醫療照顧服務，她指出，收容所確診者除了本國籍工作人員外，收容人皆為外籍移工，由於此次病毒傳染力太強，收容所雖然全力配合防疫，但仍導致他們不幸確診，縣府將提供各項防疫及醫療照顧服務，協助確診者恢復健康。



