COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

3Q的報恩！陳柏惟自曝人生谷底被蔡其昌狂餵心靈雞湯

▲陳柏惟秀出3年前蔡其昌為他站台的照片，透露人生谷底受到蔡其昌不斷鼓勵。（圖／陳柏惟臉書，2022.04.25）
▲陳柏惟秀出3年前蔡其昌為他站台的照片，透露人生谷底受到蔡其昌不斷鼓勵。（圖／陳柏惟臉書，2022.04.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-25 13:33:48

民進黨將徵召立法院副院長蔡其昌參選下屆台中市長，但蔡其昌知名度和民調支持度比前任市長林佳龍低，更落後現任市長盧秀燕一大截，在外界不看好之際，前基進黨立委陳柏惟在臉書發千字文相挺，也透露蔡其昌以自身失敗經驗狂餵心靈雞湯、助他走出人生谷底。蔡其昌感性回應「海線人總喜歡做很多，說很少。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳柏惟說，自己2019年到台中參選，在一場烏日座談會和蔡其昌初交集，當時他已是立法院副院長，自己還是個「沒人覺得會贏的什麼咖」。即使只是幾十人的座談會，蔡其昌都認真做功課、向眾人推薦他，「我35歲當立委，陳柏惟今年也35歲」、「海線鄉親給蔡其昌機會，也要給陳柏惟機會」、「在高雄練韓國瑜，講那個愛情摩天輪嚎洨」，他說蔡其昌的說服力十足，「我聽了都想投給陳柏惟了」。

後來陳柏惟當選，蔡其昌私下常帶他到中二選區結交自己的舊識，不只鼓勵他「這裡幾十年都沒有政黨輪替過，大家對你期待很深，一定要加倍努力」，還幫他拉群組、安排助理指導生澀的3Q服務團隊。「副院長真的是手把手教學，不是如何譁眾取寵，而是真正的、從最基礎的爭取經費、斡旋糾紛、進退應對帶起。」

後來陳柏惟被罷免、手斷掉躺在病床、團隊面臨裁員，支持者情緒高漲要他站起來再戰，但他透露「我其實低潮到不知道還要不要回到公眾平台」。他問曾連任失利的蔡其昌，如何調適自己？蔡其昌回答「上節目當名嘴，兼民進黨發言人，繼續跑攤，回學校教書」、「總之就是繼續做，一邊做你會發現這個社會還需不需要你」、「你那邊還有沒工作的人跟我講，選戰期間很多人缺人才，你兩年打4場，團隊應該都很有經驗」、「阿不是跟你拍電影一樣，用心做不用管票房」、「外在的因素排除後，才能問你自己真正想幹嘛」。

▲蔡其昌多次對陳柏惟送暖，並稱素人從政的他「永遠是我們最好的弟弟」！。（圖／陳柏惟臉書，2022.04.25）
▲蔡其昌多次對陳柏惟送暖，並稱素人從政的他「永遠是我們最好的弟弟」！。（圖／蔡其昌臉書，2022.04.25）
陳柏惟說，他相信政治人物要苦過失敗過，才能有堅韌的心智；也要用盡全力之後，才能知道自己還有什麼不足，他也推崇蔡其昌事事用心，照顧同伴、提攜後輩，「更不用說調和鼎鼐、國際議題等我還接觸不到的進階課程」。

陳柏惟說，現在蔡其昌要出來選了，「有些人說他在海線不熟、有些人說他知名度不高、有些人連眼睛很小都有意見（我還是覺得我眼睛比較小）。」但他願意站出來為蔡其昌保證，因為「他輸過又站起來，他戰過又能治世、他是老中青三代都能同理也有願景的政治人物。」

許多朋友在陳柏惟臉書留言「揪甘心」，蔡其昌隨後也回應：「海線人總喜歡做很多，說很少，畢竟這裡是一個重感情的地方，要打動一個人並不容易，所以我們要一直做、一直做，直到海線鄉親給我們一個服務的機會。」並說「越崎嶇難行的道路，我們更要勇敢承擔！」

傳退出台灣基進　陳柏惟：發現自己不能再更基進了

母雞登場！蔡其昌陪新人掃街　誓言讓台中轉骨復活

受「小昌哥哥」提點照顧　林靜儀盼蔡其昌贏回台中的光明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.12%56.88%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀