3Q的報恩！陳柏惟自曝人生谷底被蔡其昌狂餵心靈雞湯

我是廣告 請繼續往下閱讀
後來陳柏惟當選，蔡其昌私下常帶他到中二選區結交自己的舊識，不只鼓勵他「這裡幾十年都沒有政黨輪替過，大家對你期待很深，一定要加倍努力」，還幫他拉群組、安排助理指導生澀的3Q服務團隊。「副院長真的是手把手教學，不是如何譁眾取寵，而是真正的、從最基礎的爭取經費、斡旋糾紛、進退應對帶起。」
後來陳柏惟被罷免、手斷掉躺在病床、團隊面臨裁員，支持者情緒高漲要他站起來再戰，但他透露「我其實低潮到不知道還要不要回到公眾平台」。他問曾連任失利的蔡其昌，如何調適自己？蔡其昌回答「上節目當名嘴，兼民進黨發言人，繼續跑攤，回學校教書」、「總之就是繼續做，一邊做你會發現這個社會還需不需要你」、「你那邊還有沒工作的人跟我講，選戰期間很多人缺人才，你兩年打4場，團隊應該都很有經驗」、「阿不是跟你拍電影一樣，用心做不用管票房」、「外在的因素排除後，才能問你自己真正想幹嘛」。
陳柏惟說，他相信政治人物要苦過失敗過，才能有堅韌的心智；也要用盡全力之後，才能知道自己還有什麼不足，他也推崇蔡其昌事事用心，照顧同伴、提攜後輩，「更不用說調和鼎鼐、國際議題等我還接觸不到的進階課程」。
陳柏惟說，現在蔡其昌要出來選了，「有些人說他在海線不熟、有些人說他知名度不高、有些人連眼睛很小都有意見（我還是覺得我眼睛比較小）。」但他願意站出來為蔡其昌保證，因為「他輸過又站起來，他戰過又能治世、他是老中青三代都能同理也有願景的政治人物。」
許多朋友在陳柏惟臉書留言「揪甘心」，蔡其昌隨後也回應：「海線人總喜歡做很多，說很少，畢竟這裡是一個重感情的地方，要打動一個人並不容易，所以我們要一直做、一直做，直到海線鄉親給我們一個服務的機會。」並說「越崎嶇難行的道路，我們更要勇敢承擔！」