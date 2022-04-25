頻咀嚼、咬唇！蒲亭參加復活節彌撒　健康狀況再惹議

自從2月俄羅斯對烏克蘭發動入侵行動以後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不僅受到國際聲浪撻伐，也頻頻遭到質疑的健康是否出了問題。蒲亭24日參加復活節儀式時，被拍到一直咬著嘴唇的不尋常舉動後，外界再度猜測，他是否正在與疾病抗爭。
根據《鏡報》報導，蒲亭24日參加東正教復活節彌撒，他身穿深藍色西裝和白色襯衫，繫深紫色領帶，站在莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）內的一側，手拿著點燃的紅色蠟燭。彌撒時蒲亭多次在胸前畫十字。當俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）宣告「基督已復活了」的時候，蒲亭和其他會眾一起回應「他真的復活了」。除此之外，他不發一語。
不過從釋出的影片中可以看到，蒲亭看上去坐立難安，期間嘴巴不斷咀嚼並咬著嘴唇，身體搖搖晃晃，似乎不太舒服或是有些焦慮。
蒲亭21日與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）會面時，全程無精打采地坐在椅子上，還緊緊抓住桌子邊緣，影片也在社群媒體瘋傳更引發熱議。英國前保守黨議員門施（Louise Mensch）先前也就此評論過蒲亭的潛在健康問題。
在此之前也有媒體報導指出蒲亭患有帕金森氏症，也傳出他曾在本月接受甲狀腺癌手術的說法。也因為近來蒲亭露面的影片中，能發現他的臉部以及脖子看起來十分臃腫，讓專家懷疑，他可能是在服用含有類固醇的藥物，或是在接受化療。
雖然在這次復活節彌撒的影片當中，蒲亭的臉型看上去不像先前臃腫，但心理狀態仍受到普遍懷疑。有心理治療師表示，自從新冠肺炎疫情大流行開始，蒲亭幾乎避免所有與人接觸的機會，顯示出蒲亭「有人格障礙和精神方面疾病」的跡象。