人間有情！宜蘭宜萱協會為新住民投保防疫險

台灣的疫情狀況在近期升溫，宜蘭縣宜萱婦幼關懷協會自掏腰包，為協會扶助的學生、志工、老師、全縣5所學前特教班幼兒合計250人，投保1年期防疫險。受惠的新住民大讚台灣處處有溫情。





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來自越南新住民潘錦秀說，嫁作台灣媳婦後，受到宜萱關懷協會的長期照顧，疫情期間還為他們投保防疫險，讓全家人安心生活，她也從中感受到台灣社會的溫情。





宜萱婦幼關懷協會以新住民及弱勢家庭為主要扶助對象，近來考量確診人數激增，多所學校因師生確診全校停課，有些家長被匡列居家自主管理或隔離，多數學童尚未施打疫苗，宜萱暫停所有群聚活動，改採線上授課與戶外教學、宣導防疫常識，並捐贈米糧給清寒家庭。





宜萱關懷協會理監事會議最近通過防疫提案，為250名志工、老師、扶助對象投保1年期防疫險，被保險人萬一確診，每人最高可獲30萬元，7萬元保費由協會自行負擔。





移民署宜蘭服務站主任簡玉屏肯定宜萱關懷協會的防疫善心，派員協助新住民投保作業；宜萱理事長藍靜宜希望透過防疫險為弱勢族群盡份心力。



