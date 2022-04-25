林杏兒比九天玄女還玄　黃子哲：作弊的初選、大選不會贏

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黃子哲表示，雖然令很多人感到意外，但其實只是歷史重演，2018年的初選連他共有5人參選，結果林杏兒勇奪第一，當時張斯綱與他因為常上媒體已略有知名度，但他們分別輸了10%、16%，林杏兒與張斯綱都被提名，大選結果呢？
黃子哲說，相關問題他其實早已反映，姑息只會養奸，劣幣只會驅逐良幣，如果像他身為一個黨發言人，賣命為黨衝鋒陷陣、不離不棄的人，都無法得到應有的公道，那如何說服其他或更多的人來認同這個黨。
國民黨藍營市議員部分採「N＋1」策略，北市第一選區初選，已在4月21(四)、22(五)、23(六)日進行電話民調，於昨日結果出爐，由國民黨副發言人林杏兒勝出。台北市黨部委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。
台北市委員會主任委員黃呂錦茹表示，士林北投第一選區，核定額度為四席，現任議員不參與初選，初選勝出者為林杏兒，將與現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱一起投入2022年底三合一第一選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。
依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第一選區由林杏兒贏得初選，5月中旬前，將一併與三位現任議員，提報中央選策會核定。