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林杏兒比九天玄女還玄　黃子哲：作弊的初選、大選不會贏

▲國民黨文傳會副主委黃子哲批民進黨對於四大公投案的態度轉變，精神錯亂、昨是今非。（圖／記者余祥攝，2021.11.09）
▲國民黨文傳會副主委黃子哲批民進黨對於四大公投案的態度轉變，精神錯亂、昨是今非。（圖／記者余祥攝，2021.11.09）

記者羅婉庭／台北報導

2022-04-25 13:48:012022-04-25 14:00:16

北市議員第一選區（士林、北投）議員初選由林杏兒勝出，競爭對手黃子哲昨晚批評選舉結果「比九天玄女還玄」，他質疑2018年歷史重演，直言「作弊的初選，走到大選不會贏」。

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黃子哲於敗選後在臉書發文表示，這次初選他落敗並非努力不夠，而是防弊不力，這樣的民調結果比九天玄女還玄，就算是蔣萬安來選，恐怕也贏不了。他說明，選前有十方民調公司做過公開的民調，自己還贏對手0.1%，市黨部也公開說有做過議員民調，據了解，他也是小贏，今日的結果他卻是大輸7%。

黃子哲表示，雖然令很多人感到意外，但其實只是歷史重演，2018年的初選連他共有5人參選，結果林杏兒勇奪第一，當時張斯綱與他因為常上媒體已略有知名度，但他們分別輸了10%、16%，林杏兒與張斯綱都被提名，大選結果呢？

黃子哲說，相關問題他其實早已反映，姑息只會養奸，劣幣只會驅逐良幣，如果像他身為一個黨發言人，賣命為黨衝鋒陷陣、不離不棄的人，都無法得到應有的公道，那如何說服其他或更多的人來認同這個黨。

國民黨藍營市議員部分採「N＋1」策略，北市第一選區初選，已在4月21(四)、22(五)、23(六)日進行電話民調，於昨日結果出爐，由國民黨副發言人林杏兒勝出。台北市黨部委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。

台北市委員會主任委員黃呂錦茹表示，士林北投第一選區，核定額度為四席，現任議員不參與初選，初選勝出者為林杏兒，將與現任議員汪志冰、陳重文、張斯綱一起投入2022年底三合一第一選區議員大選，團結一致全力爭取勝選。

依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第一選區由林杏兒贏得初選，5月中旬前，將一併與三位現任議員，提報中央選策會核定。

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