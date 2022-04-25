韓國士兵赴烏參戰被勸退！返韓因「擅離職守」遭軍方逮捕
俄烏戰事未歇，烏克蘭軍方展現對抗俄軍入侵的實力外，也向全球號召「國際軍團」助陣對抗俄軍，吸引不少志願者報名。韓國一名海軍陸戰隊士兵聽聞消息後也準備參加該軍團，只是在飛往波蘭首都華沙後，卻被烏克蘭邊哨站人員擋下拒絕入境，無奈之下只好返國，入境後隨即遭軍方因擅離職守逮捕嚴懲。
根據《韓聯社》報導，3月21日一名韓國仍在服役期間的海軍陸戰隊士兵得知烏克蘭號召國際軍團消息後，向軍方請假後擅自搭上飛機，欲先前往波蘭首都華沙，再經波烏邊境後抵達戰區。
不過當他抵達烏克蘭邊境試圖闖關時，檢哨站人員卻將他攔下，拒絕他的入境，並表示烏克蘭軍隊將護送他回鄰近波蘭東南部的烏克蘭檢哨站，待該名士兵抵達後才看見韓國駐波蘭大使館人員已經站在檢哨站外，等著要將這名士兵遣返回國。
正如許多國家規定，韓國軍方亦要求士兵在休假時不得隨意至敏感國家或警戒地區旅遊，且他報名國際軍團並未經過批准，韓國駐波蘭大使館人員花費相當大的力氣交涉才終於說服他乖乖走出檢哨站。
期間該名士兵不斷失聯，經駐波大使人員數度勸他主動返國，該名男子方願意主動搭機返回韓國。然而根據韓國海軍陸戰隊調查團表示，這名士兵在經過一個月的拖延下今（25）日才重抵國門，當局已依「擅離軍職」將其逮捕，軍方將會針對其擅離職守期間行為與原因進行進一步調查，並祭出對應的嚴懲。