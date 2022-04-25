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憋尿傷腎　醫提醒這8類人

▲醫師表示，憋尿成習慣，會造成腎臟傷害，因此不論再怎麼忙，有尿就要上、不要憋。(圖／醫院提供2022.4.25)
▲醫師表示，憋尿成習慣，會造成腎臟傷害，因此不論再怎麼忙，有尿就要上、不要憋。(圖／醫院提供2022.4.25)

記者林重鎣/台中報導

2022-04-25 14:34:012022-04-25 14:34:54

25歲的陳小姐因工作忙碌，水喝不多並憋尿，有天早上覺得尿尿痛痛的，到了晚上開始有發燒、右腰痛和畏寒發抖的狀況，情況越來越嚴重，只好到急診就診，檢查發現是腎臟發炎，經抗生素治療後已無大礙。長安醫院腎臟科醫師楊雅斐表示，憋尿成習慣，長久下來不只影響泌尿系統，甚至會造成腎臟傷害，因此不論再怎麼忙，有尿就要上、不要憋。

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醫師楊雅斐說，陳小姐是因為憋尿引發泌尿道感染，進而造成腎臟發炎。泌尿道感染是僅次於呼吸道感染的第二名易受感染的器官，人體的泌尿道包含腎臟、輸尿管、膀胱和尿道，尿液是腎臟從血液中過濾掉的廢物和毒素所形成，經由輸尿管匯集在膀胱後，再通過尿道排出，當泌尿道出現被微生物感染的情況時，就稱為泌尿道感染。

　

楊雅斐說，泌尿道感染，常見的症狀有解尿疼痛、頻尿、尿液混濁、下腹痛及血尿，嚴重時會向上發展成腎臟感染，叫上泌尿道感染，會出現發燒、畏寒、腰痛、噁心嘔吐，若沒及時處理有可能會有敗血症甚至腎臟化膿。


醫師指出，女性、衛生習慣不良、使用導尿管的人、糖尿病等慢性病人或攝護腺肥大等泌尿道患者、免疫力低下、泌尿道手術、先天性泌尿道構造異常，都是泌尿道感染好發族群。治療主要以抗生素為主，時間從3～14天不等，如果病人沒有分的禁忌，可以大量飲水加快痊癒的速度。使用抗生素治療，需要遵照醫囑完成療程，避免治療不完全復發及日後產生抗藥性問題。


楊雅斐醫師指出，泌尿道感染過的患者若不改變危險因子，復發率相當高，多喝水、不憋尿、注重個人清潔衛生、避免穿過緊的褲子等是預防復發的不二法門 ; 另提醒尿道炎或膀胱炎在有症狀時，不要輕忽、盡早治療，千萬不要等到惡化到腎臟發炎才就醫，以避免影響到腎臟功能。

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