憋尿傷腎　醫提醒這8類人

25 歲的陳小姐因工作忙碌，水喝不多並憋尿，有天早上覺得尿尿痛痛的，到了晚上開始有發燒、右腰痛和畏寒發抖的狀況，情況越來越嚴重，只好到急診就診，檢查發現是腎臟發炎，經抗生素治療後已無大礙。長安醫院腎臟科醫師楊雅斐表示，憋尿成習慣，長久下來不只影響泌尿系統，甚至會造成腎臟傷害，因此不論再怎麼忙，有尿就要上、不要憋。

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醫師楊雅斐說，陳小姐是因為憋尿引發 泌尿道感染，進而造成 腎臟發炎。泌尿道感染是僅次於呼吸道感染的第二名易受感染的器官， 人體的泌尿道包含腎臟、輸尿管、膀胱和尿道， 尿液是腎臟從血液中過濾掉的廢物和毒素所形成，經由輸尿管匯集在膀胱後，再通過尿道排出， 當泌尿道出現被微生物感染的情況時，就稱為泌尿道感染。

楊雅斐說，泌尿道感染，常見的症狀有解尿疼痛、頻尿、尿液混濁、下腹痛及血尿，嚴重時會向上發展成腎臟感染，叫上泌尿道感染，會出現發燒、畏寒、腰痛、噁心嘔吐，若沒及時處理有可能會有敗血症甚至腎臟化膿。