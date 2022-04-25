憋尿傷腎　醫提醒這8類人

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醫師楊雅斐說，陳小姐是因為憋尿引發泌尿道感染，進而造成腎臟發炎。泌尿道感染是僅次於呼吸道感染的第二名易受感染的器官，人體的泌尿道包含腎臟、輸尿管、膀胱和尿道，尿液是腎臟從血液中過濾掉的廢物和毒素所形成，經由輸尿管匯集在膀胱後，再通過尿道排出，當泌尿道出現被微生物感染的情況時，就稱為泌尿道感染。
楊雅斐說，泌尿道感染，常見的症狀有解尿疼痛、頻尿、尿液混濁、下腹痛及血尿，嚴重時會向上發展成腎臟感染，叫上泌尿道感染，會出現發燒、畏寒、腰痛、噁心嘔吐，若沒及時處理有可能會有敗血症甚至腎臟化膿。
醫師指出，女性、衛生習慣不良、使用導尿管的人、糖尿病等慢性病人或攝護腺肥大等泌尿道患者、免疫力低下、泌尿道手術、先天性泌尿道構造異常，都是泌尿道感染好發族群。治療主要以抗生素為主，時間從3～14天不等，如果病人沒有水分的禁忌，可以大量飲水加快痊癒的速度。使用抗生素治療，需要遵照醫囑完成療程，避免治療不完全復發及日後產生抗藥性問題。
楊雅斐醫師指出，泌尿道感染過的患者若不改變危險因子，復發率相當高，多喝水、不憋尿、注重個人清潔衛生、避免穿過緊的褲子等是預防復發的不二法門 ; 另提醒尿道炎或膀胱炎在有症狀時，不要輕忽、盡早治療，千萬不要等到惡化到腎臟發炎才就醫，以避免影響到腎臟功能。