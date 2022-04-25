華視挨轟拿僑委會標案做獨家　立院：2週內提檢討報告

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立委賴品妤指出，華視除了3度出包，其實還有第4次失誤，即華視出的道歉啟事中，將「謹」此說明更正，寫成「僅」此說明更正。
賴品妤怒轟，「意思是我只有在這裡道歉，在其他地方不道歉嗎？」並指出，「第1次出錯是悲劇、第2次是鬧劇，那第3次、第4次是連續劇嗎？」凸顯出華視問題嚴重，不是董事長、代總經理請辭就可以解決，要求文化部盡速從《公視法》修法進行徹底的改革。
李永得回應，正積極進行中，盼先把這一屆新的董事會組成，但不管有沒有組成，下個會期一定會把修法內容送進立法院。
立委林奕華指出，陳雅琳拿了僑委會1200萬元標案出差做獨家新聞，卻沒有明確標示政府補助來源，質疑華視以政府標案做置入性行銷、大內宣，呼籲公廣集團應堅守編業分離，新聞、新聞性節目不該做個人、企業、政黨、政府等置入性行銷之報導。
陳雅琳回應，僑委會標案一事非業配也非置入，只是在履行標案外，盼一趟出差有更大效益，華視也有額外編列預算，但在出差過程中，遇到紐約槍擊案、俄烏戰爭、法國大選等，基於新聞人的使命，不可能不做。
立委葉毓蘭表示，有華視員工向她爆料，指陳雅琳上任後，就有資源分配不均、人力不足等問題，此外，葉毓蘭也不滿陳雅琳除了擔任台長，還擔任晚間新聞主播。
陳雅琳說，自擔任華視新聞台台長後，華視新聞從原本的四節新聞，變成全天候新聞，已在編輯台增加很多人力，且因應疫情，內部員工若居家隔離、不住防疫旅館，每天給予一千元補貼，並非為了她出國返台後隔離，而修改條款自肥，並提到，「改革階段，我不會播晚間新聞。」
針對華視出包以及涉嫌利用標案做獨家的爭議，立法院教委會通過臨時提案，要求文化部一個月針對近年華視爭議問題提出內部管理檢討與建立改善機制之報告，並以書面送交教委會。
另外，近日華視執行僑委會政府媒體行銷案，涉及變相置入新聞行銷，有違反預算法之嫌，教委會通過臨時提案，要求文化部、公視、華視針對標案缺失，於兩周內提出檢討報告，送交教委會。