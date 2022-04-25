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北京人搶物資　可樂又成搶手貨

▲因有上海的前車之鑑，北京本輪疫情出現後，當地出現搶購潮。（圖／翻攝微博）
▲因有上海的前車之鑑，北京本輪疫情出現後，當地出現搶購潮。（圖／翻攝微博）

中央社

2022-04-25 15:30:46

（中央社台北25日電）因有上海的前車之鑑，北京本輪疫情出現後，當地出現搶購潮。在北京人的菜籃中，除了肉蛋奶與蔬果外，可樂再度成為搶購的熱門商品，疫情下的「硬通貨」名不虛傳。

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「上海人民在封控中等物資，北京人民在物資中等封控」，一句網民的形容，一語道破了兩地現今的狀態。上海已經嚴格封控近一個月，「買菜難」的難題讓上海人苦不堪言，從而還衍生出了團長，這一個新的社會角色。

因此，當北京官方23日指出，疫情已隱匿傳播一週，涉及學校、旅行團與多個家庭；24日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）通報染疫人數有增不減，且宣布朝陽區25日起，民眾核酸檢測完才能上班，北京人便開始前往超商掃貨，或是滑起手機訂貨。

在中國網路社交平台上，無論是微博、微信，上海人列出清單，教起北京人要如何備貨。

在推薦的購物指引中，肉蛋奶、蔬果、泡麵、麵包、零食是標配，還有鹽巴、調味品、衛生用品、寵物用品、常備藥品，而在上海封控經驗中的「硬貨幣」可樂，再度成為搶手貨。

碳酸飲料中的可樂、雪碧、蘇打汽水，以及北京當地特有的北冰洋，可樂仍是最熱門的物品與話題。

有北京市民訂購好幾箱可樂，從中國網友在微博發出的照片，小區樓下的待收貨區塞滿快遞員送來的可樂，他們說這是疫情當中最好的安慰劑，亦有民眾看到上海的經驗，認為可樂可以換到萬物，是疫情下的「硬通貨」、「軟黃金」。

另據新京報報導，為遏制疫情擴散蔓延，北京朝陽區部分區域提升管控措施，臨時管控的範圍包含東二環以東，西大望路以西，華威南路和松榆南路以北，廣渠路以南合圍區域。

措施包含，區域內居民足不出戶，非必要不出小區；辦公場所確需的日常保障人員實行封閉管理；區域內餐廳、文娛樂等場所暫停營運。區域內居民25日、27日需進行2次核酸檢測，陰性後解除臨時管控。29日按照社會面要求繼續參加核酸檢測。（編輯：呂佳蓉/陳沛冰）1110425

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