股匯雙殺！台股收盤跌逾400點 證交所籲投資人理性面對
受到美股重挫影響，台北股市今（25）日趴地不起，電金綠油油，終場跌404點，跌幅達2.37%，收在16620點，成交金額新台幣3016億元。權值股台積電跌破550元整數關卡。至於新台幣匯率也難以倖免，今日開盤價為29.31元，盤中摜破29.3元價位。面對股匯雙殺，證交所呼籲投資人理性面對波動。
美股道瓊上週五（22日）跌近千點，今日亞股也全趴地，日韓股市跌1.5%左右。陸股跌幅擴大，跌逾5%，至於港股跌超過3%以上。台北股市今日開盤後就跳水，盤中最低下殺到16579點，終場跌404點，跌幅達2.37%，收在16620點，成交金額新台幣3016億元。電金一片綠油油，唯部分疫情概念股與觀光股逆勢抗跌。
證交所指出，近日國際局勢動盪，美國聯準會傳出升息幅度加大，衝擊歐美股債市下跌，中國疫情失衡封城，亦衝擊全球供應鏈，使得台灣在本土疫情升溫、通膨加速、俄烏戰爭拖長及全球經濟不穩定等因素影響下，加權股價指數震盪加劇。
證交所表示，台灣企業兼具韌性及彈性，多已因應疫情及國際情勢調整營運，且我國經濟成長動能延續，近期在疫情、升息等因素影響下，上市公司獲利仍持續亮眼表現，110年度全體上市公司總稅前淨利為5兆237億元，較109年度成長74.03%，今年第一季整體營收更高達9兆8,040億元，較去年同期成長12.87%。
證交所表示，近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，全體投資大眾應理性分析相關情勢，證交所亦會督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息，另外也會密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。