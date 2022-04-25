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屈臣氏5萬份快篩試劑半天賣光！本週儘速進貨：售價不變

▲屈臣氏今起開賣的5萬份快篩試劑，各門市幾乎一開門就被民眾搶光，官方表示將在本週協調加緊進貨供應。（圖／蕭涵云攝）
▲屈臣氏今起開賣的5萬份快篩試劑，各門市幾乎一開門就被民眾搶光，官方表示將在本週協調加緊進貨供應。（圖／蕭涵云攝）

記者張勵德、蕭涵云/綜合報導

2022-04-25 15:36:262022-04-25 15:42:58

屈臣氏昨（24）日宣布將在今（25）日開賣5萬份家用快篩試劑，包括福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快篩檢驗套組5入（975元）及1入（200元），以及亞培家用新冠病毒抗原檢測套組1入（200元）。由於近期疫情升溫，今日一早屈臣氏各門市開門後，果然吸引大批民眾搶購。屈臣氏官方表示，第一批5萬份家用快篩幾乎都已經賣完，還想買的民眾得跑幾家門市碰碰運氣了。

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《NOWnews今日新聞》記者今天實際走訪幾家屈臣氏，萬華捷運站對面屈臣氏門市不到中午皆已售罄，店員透露：「幾乎每天都會進貨，但我們大概分到5～6支。」低調表示實在數量有限，而且每家店都要分，無法確保到貨內容。東區百貨旁門市店員表示：「今天到店80支一早就賣完！」但對於每日到貨數量、廠牌皆無法提早得知，更無法接受預訂及留貨。

屈臣氏表示，民眾對於快篩的需求很大，目前持續協調廠商供貨，預計未來這週內可能還有新一批的快篩試劑到貨，會儘速鋪貨到各門市供民眾選購，廠牌目前還是以福爾威創及亞培為主，售價維持最優惠價格供應。

至於全聯日前宣布在北北基、桃園市391家門市開賣2萬份亞培家用快篩（1入218元），官方表示目前已經完全售罄，至於下一批到貨時間目前還不確定，有消息會儘速告知民眾。

▲屈臣氏目前販售的快篩試劑以福爾威創及亞培兩場牌為主。（圖／屈臣氏提供）
▲屈臣氏目前販售的快篩試劑以福爾威創及亞培兩場牌為主。（圖／屈臣氏提供）

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