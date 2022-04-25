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快訊／陳時中：本土+5108！無死亡個案

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 18:05:50

流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今（25）日國內新增5108例本土個案，113例境外移入；另外，確診個案中，沒有新增死亡病例。

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指揮中心表示，今日新增之5,108例本土病例，為2,488例男性、2,588例女性、32例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今(2022)年3月28日至4月24日，其中包含2,982例為無症狀感染。個案分佈為新北市(1,861例)，臺北市(1,050例)，桃園市(696例)，基隆市(339例)，宜蘭縣(317例)，臺中市(201例)，花蓮縣(148例)，高雄市(126例)，新竹縣(65例)，臺南市(63例)，彰化縣(53例)，新竹市(43例)，屏東縣(33例)，苗栗縣(29例)，臺東縣(25例)，南投縣(18例)，雲林縣(17例)，嘉義縣(11例)，嘉義市(9例)，連江縣(2例)，金門縣及澎湖縣(各1例)。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為70例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國、越南及德國(各1例)移入，另110例調查中。入境日介於今年4月17日至4月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,109,514例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,047,085例排除)，其中61,686例確診，分別為10,462例境外移入，51,170本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(原本土病例案45410、案50749及案56285經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計217例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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