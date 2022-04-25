國衛院邀產官學研經驗交流　聚焦研發次世代疫苗

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有別於歐美有跨國藥廠的資源，台灣研發量能散佈在產官學研各界，為讓2年多來累積的經驗能有充分的交流與討論，國家衛生研究院邀集政府官員及疫苗研發產業重要代表舉辦「2022疫苗研發Workshop」，參考美國政府曲速行動(Operation Warp Speed)的精神，期望透過會議建構之溝通平台，結合學研界的創新研發量能、產業界生產鏈的快速建立以及政府法規、行政協調整合協助，針對Covid-19疫苗盤點及次世代疫苗未來發展方向凝聚共識與聚焦整合，以發揮國內疫苗研發最大效益。
完善疫苗自主開發網絡 新建疫苗二廠
國衛院生物製劑廠承接國家緊急疫苗研製重任，為因應未來各式疫苗或生物製劑開發所需，新建疫苗二廠為厚植我國防疫基礎建設最務實的投資。藉由此次會議交流學研各界疫苗研發量能與產業界的製程生產鏈整合經驗，疫苗二廠將與衛福部防疫體系組成我國完善的疫苗自主開發網絡，並配合疾管署防疫中心建置，提升傳染病致病原偵測、確診及分離等能量，銜接後續之檢測及疫苗開發任務。
完整防疫體系 建立產官學研各界溝通平台
國衛院梁賡義院長表示，國衛院是我國唯一任務導向醫藥衛生研究機構，同時也是疫情指揮中心研發組的一員，對於促進我國疫苗研發責無旁貸，期望透過這場針對疫苗研發現況舉辦的workshop，建立產官學研各界良好的溝通平台，為建置我國完整防疫體系一同努力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53511
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