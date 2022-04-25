中市1999防疫問題　議員測試一問三不知

台中市議會今 (25) 日進行民政業務報告質詢，議員黃守達指出，台灣正走在與病毒共存的道路上，現在尚處於轉換期，每天確診人數居高。而防疫資訊繁雜，一般市民很難掌握確切資訊。他指出接獲民眾反映身邊有確診者，因不知如何處理，打電話詢問 1999 專線，卻是一問三不知，最後 1999 一律提供衛生局或 1922 電話給民眾，結果當然是電話怎麼打都打不進去。

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黃守達表示，他也撥電話測試過，問 1999 話務人員怎麼樣才算是需匡列的密切接觸者？是幾天前接觸是才需要匡列隔離？等等大原則的防疫問題，話務人員的反應是他們手上沒有這個資料，所以沒辦法回答這樣的問題。

黃守達指出，以現行政策，若非在確診者發病或採檢陽性日前兩天與其密切接觸過的，基本不會在匡列隔離之列，若有疑慮，可以先進行自主快篩。再來只要做好自主健康監測，避免與群眾接觸，一般都不需要太過擔心。

黃守達質疑，這樣的資訊，其實點開台中市政府的 line ，防疫專區的部分就可以看到相關解答。若局處首長沒掌握， 1999 話務人員沒掌握也不難理解。這難道不是研考會失職，跨局處整合失靈嗎？

黃守達要求，市府是一體的，防疫也是整個市政府要合力進行的工作，衛生局目前光是要處理大量的疫調就很吃力了，研考會應隨時注意最新的防疫策略與方向，倘若有任何最新的政策調整應第一時間整理，納入資料庫，並同步給 1999 的話務人員，讓大多數簡單的防疫原則問題，可以在前端就被處理好。讓衛生局有餘力可以去做更多專業的處理，讓民眾可以輕鬆了解狀況，免於恐慌。

另外黃守達質疑，桃園市市民卡已發行超過 175 萬張，台中市捨棄發行量超過 150 萬張的花博卡不用，強推台中 e 指通，功能又不夠強，當初號稱要整合各局處的 APP 也沒看到，連防疫資訊都未整合在上面，市民完全沒有誘因加入。

黃守達要求，研考會對於台中 e 指通應該推出更關鍵、更便民的功能，讓民眾願意加入使用。也應加入更多防疫資訊的整理，不要總是各種推辭，永遠只會「慢慢來」。