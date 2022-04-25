COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／北市確診+1050　大安、士林、中山區為確診大宗

▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊在解除居家隔離後，25日下午也出面召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊在解除居家隔離後，25日下午也出面召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-25 16:34:06

新冠肺炎疫情持續在全台灣蔓延，其中台北市部分，今（25）日的本土確診案例為1050例。而台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，因為已經結束居家隔離，因此兩人今日都親自召開防疫記者會。柯文哲表示，上週一整週北市的確診數為3917例，其中中山區近500人為大宗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲表示，現階段很明顯確診數大宗仍維持在北北基桃，且目前還維持上升的趨勢。「按照現階段中央的居家隔離規範，大概很快大部分的人都在居家隔離或是停課。」柯文哲強調，北市將會實施以篩代隔，以公費接種疫苗對象第一類與第二類的人員為主，若已接種第三劑疫苗，並做好自我防疫措施，就會視疫調結果判定是否能作為「以篩代隔」的對象。

台北市今（25）日新增1,050例本土及51例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，491名男性，609名女性，1名調查中，本土案例分別居住於大安區120例、士林區116例、中山區114例、萬華區及信義區各113例、文山區101例、松山區92例、內湖區87例、北投區74例、大同區54例、中正區39例、南港區27例。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／本土單日破5千例！今增5092例　無死亡個案

柯文哲批「以篩代檢」中央慢半拍！陳時中：喊話沒有幫助

以篩代隔緩不濟急　侯友宜盼改居家快篩加上自主健康管理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
42.68%57.32%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀