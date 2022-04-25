快訊／北市確診+1050 大安、士林、中山區為確診大宗
新冠肺炎疫情持續在全台灣蔓延，其中台北市部分，今（25）日的本土確診案例為1050例。而台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，因為已經結束居家隔離，因此兩人今日都親自召開防疫記者會。柯文哲表示，上週一整週北市的確診數為3917例，其中中山區近500人為大宗。
柯文哲表示，現階段很明顯確診數大宗仍維持在北北基桃，且目前還維持上升的趨勢。「按照現階段中央的居家隔離規範，大概很快大部分的人都在居家隔離或是停課。」柯文哲強調，北市將會實施以篩代隔，以公費接種疫苗對象第一類與第二類的人員為主，若已接種第三劑疫苗，並做好自我防疫措施，就會視疫調結果判定是否能作為「以篩代隔」的對象。
台北市今（25）日新增1,050例本土及51例境外移入病例，年齡介於未滿10歲至90多歲之間，491名男性，609名女性，1名調查中，本土案例分別居住於大安區120例、士林區116例、中山區114例、萬華區及信義區各113例、文山區101例、松山區92例、內湖區87例、北投區74例、大同區54例、中正區39例、南港區27例。
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