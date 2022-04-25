百萬網紅曝驚人月收！整型上癮連私密處都要紋成粉紅色

擁有130萬粉絲的JKF女郎安希，因為擁有亮麗外型和32F、24、33的魔鬼身材，不只寫真賣得好，也有許多廠商找她置入業配，近日接受YouTuber「陽哥」專訪，她大方表示以前當保險經紀每月就有7、8萬元薪水，改當網紅之後收入暴漲，月薪幾乎是一般上班族的10、20倍，獲利相當驚人。





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▲安希靠著業配和寫真收入，每月都進帳數十萬元。（圖／翻攝安希IG）

▲安希利用自體脂肪移植，讓胸部更加Up。（圖／翻攝安希IG）

安希認為，要成為一個職業網美，要有個人特色，且持之以恆不能放棄，她自認10年以來長期累積，才能擁有百萬粉絲。以童顏巨乳為特色的她，主攻宅男經濟，為了維持絕佳狀態，並不排斥整型，每半年就會進行腹部、大腿抽脂手術，並將自體脂肪植入胸部，讓上圍罩杯升級。





她坦承為了漂亮，一度整型上癮，除了抽脂手術之外，最痛苦的是紋乳暈，「以前愛漂亮的時候，連乳暈都要粉紅色，它很像刺青很痛」。不過她建議整型不能過度，反而會變不好看。





▲安希認為整型不要過度，否則會上癮。（圖／翻攝安希IG）

▲安希拍攝二次元寫真書極受歡迎，可進帳百萬元。（圖／翻攝安希IG）

安希透露，除了IG百萬粉絲，抖音粉絲28萬、YouTube粉絲有15萬，有了粉絲基礎才能帶進財源，目前收入來源就是販售寫真書、寫真平台，還有業配，光是一本受歡迎的寫真書可以進帳約百萬，她建議有興趣當網紅的人，可以兼職做興趣，再慢慢循序漸進轉型，當初她在兼職外拍時曾遇到不肖攝影師有非分之想，也有人會傳私訊想包養，女生入行要格外小心。



