李亮瑾曾為賺錢「險遭鹹豬手強吻」　躲草叢痛哭不敢離開

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而工作結束後，該名大哥就邀請大家去KTV唱歌，但隨著時間越來越晚，人一個接著一個離開，學姊也被男友接走，大哥還在臨走前告知學姊會順便載李亮瑾回去。怎料就在KTV包廂裡剩下2人時，大哥手就搭上李亮瑾的肩膀，然後身體越靠越近，開始跟李亮瑾說在演藝圈要紅，靠她這樣是不夠的，說自己認識很多演藝圈的人，還說到跟李亮瑾在一起有談戀愛的感覺，就直接親上去，李亮瑾當下只能趕緊用手撥開，由於過於驚嚇所以不敢發出聲音，讓對方更是變本加厲，手開始伸到她裙子上面。
所幸後來一名服務生剛好送啤酒進來，服務生本來以為是情侶在親熱，說了聲不好意思東西放了就要離開，已經在發抖的李亮瑾，就把握機會鼓起勇氣大喊：「等一下，我跟你一起走」，突如其來的舉動讓對方有點錯愕，就在李亮瑾要走出門口時，大哥竟然還嗆她說如果走出這個門就不要回來拍照，而且一定會斷她的演藝圈之路，但李亮瑾仍保持鎮定，回頭鞠躬後趕緊離開。
李亮瑾憶起當時情況仍心有餘悸，哽咽表示走出KTV大門那一刻就開始大哭，但由於怕對方衝出來找她，只能趕快邊哭邊打電話給一位有車的學妹，拜託學妹開車到中壢接她，然後再找一個很隱密的草叢躲起來，心驚膽跳地在草叢裡等了一個多小時後才順利離開。
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