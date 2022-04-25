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李亮瑾曾為賺錢「險遭鹹豬手強吻」　躲草叢痛哭不敢離開

▲李亮瑾曾險被強吻，躲草叢不敢離開。（圖／李亮瑾臉書） 
▲李亮瑾曾險被強吻，躲草叢不敢離開。（圖／李亮瑾臉書） 

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-25 16:43:56

節目《一袋女王》日前邀請SAM、洪都拉斯、李亮瑾及阿諾，分享為了省錢無所不用其極的辛酸史，其中李亮瑾透露大學時，為了多賺一點錢當起外拍模特兒，卻慘遭鹹豬手被主辦人強吻，對方甚至將手伸到她裙子上，好在李亮瑾後來鼓起勇氣發聲才順利逃脫。

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▲李亮瑾大學時曾為多賺一些錢當起模特兒。（圖／李亮瑾臉書）
▲李亮瑾大學時曾為多賺一些錢當起模特兒。（圖／李亮瑾臉書） 
李亮瑾年輕時在學姊引薦下，當起外拍模特兒，一般洋裝4小時大概1千5，如果是泳裝等清涼一點的服裝，最多可以到6千，讓她相當好心動。有一天主辦單位的某位大哥，跟李亮瑾說有幾個攝影師在中壢租了一棟房子，打造了房間、醫院、監獄主題攝影棚，因為大家喜歡她的清純外型，想邀她從早上拍到下午，當天會給她5千元，再加上學姊說對方也有找她，李亮瑾就放心接下case。

而工作結束後，該名大哥就邀請大家去KTV唱歌，但隨著時間越來越晚，人一個接著一個離開，學姊也被男友接走，大哥還在臨走前告知學姊會順便載李亮瑾回去。怎料就在KTV包廂裡剩下2人時，大哥手就搭上李亮瑾的肩膀，然後身體越靠越近，開始跟李亮瑾說在演藝圈要紅，靠她這樣是不夠的，說自己認識很多演藝圈的人，還說到跟李亮瑾在一起有談戀愛的感覺，就直接親上去，李亮瑾當下只能趕緊用手撥開，由於過於驚嚇所以不敢發出聲音，讓對方更是變本加厲，手開始伸到她裙子上面。

所幸後來一名服務生剛好送啤酒進來，服務生本來以為是情侶在親熱，說了聲不好意思東西放了就要離開，已經在發抖的李亮瑾，就把握機會鼓起勇氣大喊：「等一下，我跟你一起走」，突如其來的舉動讓對方有點錯愕，就在李亮瑾要走出門口時，大哥竟然還嗆她說如果走出這個門就不要回來拍照，而且一定會斷她的演藝圈之路，但李亮瑾仍保持鎮定，回頭鞠躬後趕緊離開。

李亮瑾憶起當時情況仍心有餘悸，哽咽表示走出KTV大門那一刻就開始大哭，但由於怕對方衝出來找她，只能趕快邊哭邊打電話給一位有車的學妹，拜託學妹開車到中壢接她，然後再找一個很隱密的草叢躲起來，心驚膽跳地在草叢裡等了一個多小時後才順利離開。

▲李亮瑾上節目《一袋女王》，分享過去曾遭鹹豬手強吻。（圖／衛視中文台提供）
▲李亮瑾上節目《一袋女王》，分享過去曾差點遭鹹豬手強吻。（圖／衛視中文台提供）
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