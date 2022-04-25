高雄+123　陳其邁：支持居隔縮到「3+4」會把關醫療量能

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陳其邁也針對中央擬將居隔者居隔期由「10+7」縮短為「3+4」表達支持，他表示，公衛隔離手段有其必要，不過流程應該簡化，陳其邁也說，對台灣人在公衛上很有信心，高雄市政府也會幫忙把關醫療量能。
陳其邁指出，其中有個重要關鍵，疫調過程中需要用電話詢問確診者，這點參考紐西蘭國家經驗，民眾自律、自主隔離非常重要，因為個案會越來越多，疫調量能一定會隨確診增加有所不足，需要更多市民朋友配合。陳其邁說，假如說能夠自主隔離，疫調或是主管單位管理到位，後續配合民眾的快篩，才能夠加速疫調、落實隔離工作。
陳其邁也指出，隔離實施到現在，很少發生民眾違規情況，大部分民眾都非常小心，這展現台灣作為一個國家上，公衛方面是非常強的，適度讓民眾做自主性隔離，政府再在取採取行政、隔離程序上做管理查核。
衛生局簡任技正潘炤穎隨後也公布相關疫調與確診者足跡，他表示，今天新增的123例中，外縣市旅遊史7例，分別來自台北3例、台中2例、苗栗及台南各1例。
至於確診者足跡包括，大帑殿KTV、十全菜市場、17號西班牙餐酒館、24H林園樂釣蝦娛樂廣場、鴨肉和、好市多大順店、牛小弟牛排、林園夜市牛排攤、雅虎視聽歌唱店、大富爺酒店、檸檬魚酒吧、興隆居、享溫馨KTV岡山店、鳳林複合式KTV釣蝦場、夜世界小吃部、摸東摸西競技館（楠梓館）、羅馬皇城視聽歌唱城羅馬帝國商務酒店、不老松足湯高雄愛河館等足跡。
潘炤穎在公布確診者足跡後也提醒本日足跡皆以「娛樂餐飲」為主，包括KTV、複合式釣蝦場等，在這階段都是傳染主要場域，提醒夜生活對象，進出相關高風險場域都要特別留意。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。