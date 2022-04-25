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高雄+123　陳其邁：支持居隔縮到「3+4」會把關醫療量能

▲高雄今新增123例確診，市長陳其邁支持居隔縮到「3+4」也強調會幫忙把關醫療量能。(圖／高市府提供)
▲高雄今新增123例確診，市長陳其邁支持居隔縮到「3+4」也強調會幫忙把關醫療量能。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-25 17:22:12

高雄市今（25日）新增123例確診病例，市長陳其邁表示，居隔期間陰轉陽25例，外縣市旅遊史7例，特定旅遊場所5例，密切接觸者86例。確診者足跡包括釣蝦場、KTV、酒店、高爾夫球場、補習班、健身房等。對此，陳其邁表示，高雄現有的疫調量能，尚可以有效控管社區感染，都能找出感染源。他對台灣人在公衛上很有信心，高市府也會幫忙把關醫療量能。

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▲高市府4月25日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲高市府4月25日疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲各縣市新增（COVID-19)個案3日移動平均線圖。(圖／高市府提供)
▲各縣市新增（COVID-19)個案3日移動平均線圖。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，高雄新增123例中，陰轉陽25例，是落後指標，代表之前匡列隔離，無社區感染風險，外縣市旅遊史增7例，都是因五、六、日外縣市返回高雄，以及診所營業，外縣市旅遊史會稍微增加，特定娛樂場所共5例，密切接觸者86例，狀況跟昨天差不多。在整個流行風險，還是在外縣市旅遊史帶來家人、餐飲與密切接觸者感染風險，高雄市在整個疫情多點散發感染，但感染源都可以找得到。在北部地區病例呈指數型成長，台中、花蓮相對比較平緩，高雄還是算有限地群聚。

▲4月25日具外縣市旅遊史個案
▲4月25日具外縣市旅遊史個案
陳其邁也針對中央擬將居隔者居隔期由「10+7」縮短為「3+4」表達支持，他表示，公衛隔離手段有其必要，不過流程應該簡化，陳其邁也說，對台灣人在公衛上很有信心，高雄市政府也會幫忙把關醫療量能。

陳其邁指出，其中有個重要關鍵，疫調過程中需要用電話詢問確診者，這點參考紐西蘭國家經驗，民眾自律、自主隔離非常重要，因為個案會越來越多，疫調量能一定會隨確診增加有所不足，需要更多市民朋友配合。陳其邁說，假如說能夠自主隔離，疫調或是主管單位管理到位，後續配合民眾的快篩，才能夠加速疫調、落實隔離工作。

陳其邁也指出，隔離實施到現在，很少發生民眾違規情況，大部分民眾都非常小心，這展現台灣作為一個國家上，公衛方面是非常強的，適度讓民眾做自主性隔離，政府再在取採取行政、隔離程序上做管理查核。

衛生局簡任技正潘炤穎隨後也公布相關疫調與確診者足跡，他表示，今天新增的123例中，外縣市旅遊史7例，分別來自台北3例、台中2例、苗栗及台南各1例。

至於確診者足跡包括，大帑殿KTV、十全菜市場、17號西班牙餐酒館、24H林園樂釣蝦娛樂廣場、鴨肉和、好市多大順店、牛小弟牛排、林園夜市牛排攤、雅虎視聽歌唱店、大富爺酒店、檸檬魚酒吧、興隆居、享溫馨KTV岡山店、鳳林複合式KTV釣蝦場、夜世界小吃部、摸東摸西競技館（楠梓館）、羅馬皇城視聽歌唱城羅馬帝國商務酒店、不老松足湯高雄愛河館等足跡。

潘炤穎在公布確診者足跡後也提醒本日足跡皆以「娛樂餐飲」為主，包括KTV、複合式釣蝦場等，在這階段都是傳染主要場域，提醒夜生活對象，進出相關高風險場域都要特別留意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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