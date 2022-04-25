為了讓「她」初選過關 羅致政張宏陸一笑泯恩仇共同推薦
民進黨新北市議員初選進入最後的關鍵，爭取板橋區議員提名的吳亞蓁，透露將有在地重量級的人士公開力挺，引發政壇的關注；謎底今（25）日揭曉，原來在地重量級的人士就是立委羅致政，且羅致政明晚也將陪吳亞蓁車隊拜票。
吳亞蓁今日推出板橋東、西區立委羅致政及張宏陸共同推薦的看板，引發側目；東吳政治系畢業的吳亞蓁表示，板橋2席的立委都跟她有淵源，西區立委張宏陸不但是她的老闆，也是東吳政治系的同學，另東區立委羅致政則是東吳政治系的老師，且她也是第一個獲得選區內2位立委共同推薦的參選人。
吳亞蓁強調，陪同她拜票的政治圈內前輩，並非單純因為老闆張宏陸的關係而已，也對她相當的熟識；因為她畢業後第一份工作就在板橋，以過去擔任幕僚所累積的經驗、人脈，若能初選過關，必定能為民進黨多拚一席議員，也能在當選後馬上上手，為板橋爭取建設，大家給她一個機會為板橋服務的機會。
吳亞蓁是立委張宏陸的辦公室主任，此次參選主要訴求是張宏陸栽培及推薦的優質新人，雖然在最後的一刻登記初選，起步相較其他人晚，但有跨派系的民代相繼陪同拜票外、更有演藝圈的天后詹雅雯，在養病時還特地為她錄音拜票；此外，曾競爭新北黨部主委的羅致政及張宏陸，也一笑泯恩仇的共同推薦。