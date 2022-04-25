名家論壇》朱駿／朱羅大戰不是2人事　國民黨癌症再爆發

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黃健庭曾以「很弱」，氣得羅智強失心瘋似地跳起來，朱立倫一句「大氣」（羅寫成大「器」），竟然弄得羅「痛心失望」，自供「負傷喊痛」。別的不說，就憑這點，足以呈現國民黨所謂的年輕戰將禁不起人家說一兩句負面批評自己的話，容忍力與心理素質極差，抗壓性與情緒管理有大問題。沉不住氣，如何能有冷靜思考的頭腦？難成「大器」倒是真的。
羅智強提醒朱立倫，「做人留一線、趕盡莫殺絕」。為何「做人留一線」沒先用在自己身上，不要把事情做絕了？自己撞牆，撞得頭破血流，渾身是傷，說是別人趕盡殺絕，當觀眾都是瞎子、傻子嗎？君子躬自厚而薄責於人，羅自強反是，難道擺明了要當真小人？。
兩人纏鬥病根在主席一言堂
兩人纏鬥不表示一方錯，另一方就是對的或正義的，太多賊窩裏分贓不均對砍的事件，不足為奇。
國民黨人若稍微謙虛且有羞恥心，就請看看民進黨，想想在民進黨內可曾出現這樣的戲碼？就算1999年許信良與阿扁以及2019年蔡英文與賴清德之爭，也沒搞到這般程度的洋相吧？這直接反映國民黨員的紀律與黨德有大問題。之所以有這方面的問題，就在於黨文化的敗壞，沒有規矩與制度，主席一言堂，愛怎麼搞就怎麼搞積累出的禍根爛癰。
羅智強投機性不具正當性
羅智強如果一開始，不是台北走不通，就奢望高雄，高雄沒指望，就瞄準桃園，顯然只是為個人權位到處尋尋覓覓，不論話說得多好聽，大家都看得清楚，只有自己裝著不知道，擺出一副救世主的姿態，相信國民黨內很多人是幹在心裡口難開。
如果羅智強一開始就打出改革黨內制度，建立優良文化的旗幟，堅持黨內一定要有公開、透明、穩定的初選制度，堅持在台北與蔣萬安進行初選，對蔣是一種磨礪鍛鍊，同時給蔣以國民黨長期欠缺的民主正當性，自己也能站上戰略制高點，逼黨改革，改變形象，做出真正對「黨的建設」有大利益之事，解除國民黨不遵守民主原則以致形象持續敗壞的長期問題，嘉惠全黨，才有機會成大器。
國民黨把民眾當傻子玩弄
國民黨台北市黨部4月24日公布北市議員第一選區（士林、北投區）議員初選結果，由國民黨副發言人林杏兒順利出線，林的對手也是高級黨工出身的黃子哲隨即於臉書發文大酸，「民調結果『比九天玄女還玄』，並非努力不夠，而是防弊不力，『作弊的初選，走到大選不會贏』。」明顯指責黨部作弊，民眾會比較相信誰？
《聯合報》獨家消息，「國民黨出奇兵 新竹市長擬推徐欣瑩回黨參選」，應該不是空穴來風吧？若真是這樣，那真是「奇兵」，邏輯奇怪得讓人難以理解。一個與妙天混在一塊兒許多年的叛黨份子，一下子就能回巢「同舟」，出戰新竹市長，還有規矩嗎？以後誰不叛黨誰是傻子。除了是大笑話，娛樂眾人之外，能服眾心嗎？歷史屢屢證實，最後真傻的不就是主席與黨中央嗎？
上天已對朱立倫敲響警鐘
朱立倫不要以為自己掌握了黨機器就了不得了，《美麗島電子報》最新民調曝光，朱的支持度只有3.2%。就算綠營機構民調不準，朱的形象一路衰敗，應為不爭的事實，真正的支持度要高些也高不到那去了。這已經不是針對朱的民調個案，而是國民黨主席一言堂惡性腫瘤無例外爆發的癌症通案。說什麼「對於個別民調，我不予置評」，只能顯得自己沒有羞恥心，令人齒冷罷了。
主席的形象如此，必拖累全黨形象，黨的形象不振，全面影響黨的吸引力與戰力，朱或以其為現階段代表的主席一言堂已經是國民黨最大的包袱，只是不敢面對承認罷了。事實終歸是事實，客觀存在，不因個人意志而轉移消失，國民黨只能繼續熬苦日子，前景相當黯淡悲觀。
國民黨內朱羅大戰，實際就是大狗咬小狗，小狗哇哇叫，大狗得意地笑，狗咬狗一嘴毛。不痛下決心改掉主席一言堂的惡瘤，這類的戲碼會每逢選舉不斷上演，一次次銷蝕國民黨的老本，越來越沒有重返執政的希望，可能還會被民眾黨迅速趕超，淪為第三大黨，實際上就是變成小黨。
●作者：朱駿／時事評論人
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