確診者暴增疫調系統塞車　北市府推「自填疫調系統」

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黃珊珊進一步說明，通報系統類似「問卷填寫系統」，讓確診者能夠自行通報相關疫調資訊，包括與誰有親密接觸、同住家屬是誰，以及這些接觸者的聯絡方式。「等於是說先自己進行疫調填寫，完成後系統會自行產生名單，再由相關單位檢核後，就會進一步處理。」黃珊珊說，在疫調流程簡化後，衛生局也會持續聯絡確診者，進行下一步的安置或是居家照護。
黃珊珊強調，由於現階段確診者實在太多，因此不只法定傳染病系統塞車，衛生局相關疫調人力壓力也相當大。「中央也表示目前也在進行相關系統設計，不過北市希望在中央系統還沒上線前，先減輕疫調人員的壓力。」黃珊珊說，不僅讓第一線工作人員不會因為疫調系統而卡住以外，也能藉此安撫在家的確診者情緒。
媒體也追問未來中央系統上線後，是否會有相關牴觸？若北市率先上線，會不會對跨縣市疫調有所影響？對此黃珊珊回應，中央系統在5月7日才會做好，到時候就會改用中央的系統；至於跨縣市疫調目前仍採取法定傳染病系統，雖然會慢幾天，但疫調上不會有衝突。
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