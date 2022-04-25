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確診者暴增疫調系統塞車　北市府推「自填疫調系統」

▲解除居家隔離後，台北市副市長黃珊珊25日親自參與北市防疫記者會，並宣布北市府將推動「自填疫調系統」。（圖／台北市政府提供）
▲解除居家隔離後，台北市副市長黃珊珊25日親自參與北市防疫記者會，並宣布北市府將推動「自填疫調系統」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-04-25 17:19:43

新冠肺炎疫情近日在北台灣持續延燒，台北市的本土確診案例也已經連續兩天突破千例。而由於確診者數量暴增，中央的法定傳染病系統塞車，導致許多民眾在接獲醫院通知確診後，隔了一兩天才接獲地方衛生單位的通知。對此北市府為了減少資訊傳遞的落差，宣布將推出「自填疫調系統」，加速疫調的運作速度。

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台北市副市長黃珊珊今（25）日在防疫記者會上表示，北市府成立區級關懷中心後，接獲非常多的民眾投訴，表示接獲確診通知後，過了好幾天都沒接到衛生單位的電話。「在市長指示下，北市府將推動新的通報系統。」黃珊珊說，未來醫院在傳簡訊通報確診者時，會額外附上北市府的通報系統連結，供確診民眾先自行填寫，以便後續疫調人員聯絡與追蹤。

▲為了緩解疫調塞車的狀況，台北市政府將推動「自填疫調系統」。（圖／台北市政府提供）
▲為了緩解疫調塞車的狀況，台北市政府將推動「自填疫調系統」。（圖／台北市政府提供）
黃珊珊進一步說明，通報系統類似「問卷填寫系統」，讓確診者能夠自行通報相關疫調資訊，包括與誰有親密接觸、同住家屬是誰，以及這些接觸者的聯絡方式。「等於是說先自己進行疫調填寫，完成後系統會自行產生名單，再由相關單位檢核後，就會進一步處理。」黃珊珊說，在疫調流程簡化後，衛生局也會持續聯絡確診者，進行下一步的安置或是居家照護。

黃珊珊強調，由於現階段確診者實在太多，因此不只法定傳染病系統塞車，衛生局相關疫調人力壓力也相當大。「中央也表示目前也在進行相關系統設計，不過北市希望在中央系統還沒上線前，先減輕疫調人員的壓力。」黃珊珊說，不僅讓第一線工作人員不會因為疫調系統而卡住以外，也能藉此安撫在家的確診者情緒。

媒體也追問未來中央系統上線後，是否會有相關牴觸？若北市率先上線，會不會對跨縣市疫調有所影響？對此黃珊珊回應，中央系統在5月7日才會做好，到時候就會改用中央的系統；至於跨縣市疫調目前仍採取法定傳染病系統，雖然會慢幾天，但疫調上不會有衝突。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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