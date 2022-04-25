「班班有冷氣」今啟動　潘文忠：電費全由中央負擔

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蘇貞昌表示，現在是4月、屏東今天的氣溫達32度，可想而知5、6月會有多高溫，教室裝設冷氣爭取幾十年，遭遇的困難除裝設冷氣外，尚需改善學校電力，但教育部、經濟部、工程會等部會，不分晝夜努力，從電力勘查盤點開始，整合公協會及工班，到逐一克服相關企業遭遇的難題，最後以一年多的時間為全台3,500多校，裝設18萬4千台冷氣，實現過去幾十年來做不到的事。
他感謝教師對孩子的投入，盼本次計畫除改變孩子上課的環境，也減輕教師教學的負擔。
潘文忠說明，在行政院大力支持下，「班班有冷氣」的政策共投入323億元經費，並考量地方政府的財政負擔，經費大多由中央支付，少部分由地方負擔，目前18多萬台冷氣不僅提前完成裝設，並完成測試作業，讓今年夏天全台不分城鄉的孩子，班班都有冷氣吹。
針對外界關心「縣市政府財政負擔及學生電費負擔部分」，潘文忠進一步說明，未來所有國民中小學的冷氣電費及維護費，會全數由中央政府支應，今年已編列8.84億元，往後也將執行太陽光電設置與校園植樹等配套措施。
另外，潘文忠提到，教育部近年陸續推動改善老舊校舍、遊戲場、午餐廚房等專案，還有「班班有冷氣」和「生生用平板」的政策，總經費超過1千億元，讓全台中小學生都能在安全、舒適的環境下學習，教育部將持續與地方政府共同努力，提供孩子更好的未來。