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好市多會員哭！不只自有品牌牛奶漲價　統一、義美也變貴

▲知名美式大賣場「好市多」科克蘭牛奶漲價了一次貴40元、漲幅近兩成；官方證實不只科克蘭，包括統一、義美共有3款牛奶全都調整價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲知名美式大賣場「好市多」科克蘭牛奶漲價了一次貴40元、漲幅近兩成；官方證實不只科克蘭，包括統一、義美共有3款牛奶全都調整價格。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-25 17:50:362022-04-25 17:55:20

近日網友分享知名美式大賣場好市多受到眾人喜愛的自有品牌科克蘭牛奶漲價！每瓶1.89公升的科克蘭牛奶，價格由原本每組兩瓶229元調漲至269元，一次貴了40元、漲幅近2成，讓不少粉絲大嘆「漲好多」、甚至表示「當初是為了買牛奶才去辦卡」。《NOWnewsw今日新聞》記者求證好市多，官方證實不只科克蘭，其實賣場內包括統一、義美共有3款牛奶全都調整價格。

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受到廣大會員喜愛，幾乎每台購物車內都會有的好市多自有品牌科克蘭牛奶，曾讓好市多於去年11月發出限購令，限制每張會員卡只能購買一組鮮乳，即使如此仍常供不應求。

▲好市多自有品牌科克蘭牛奶，每組兩瓶的價格已調整至269元。（圖／翻攝自好市多官網）
▲好市多自有品牌科克蘭牛奶，每組兩瓶的價格已調整至269元。（圖／翻攝自好市多官網）
每瓶1.89公升的科克蘭牛奶，原本每組兩瓶的價格為229元，昨日被網友發現一次漲價40元，已調整價格至269元，漲幅近兩成。不少忠實粉絲發現後大嘆「漲好多」，還有會員表示「當初是為了買牛奶才去辦卡」。《NOWnews今日新聞》記者今（25）日求證業者，官方證實，「科克蘭因進口成本及航運成本皆持續上升，而反映成本才調高售價！」

而且不只自有品牌，其實賣場內包括統一、義美共有3款牛奶全都於昨日調整價格。「統一漲10塊、義美漲14塊」，三款牛奶現在售價同樣都是269元，官方表示：「也是因為成本增加而做出價格調整！」

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