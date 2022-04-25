離岸風電大進展　首支台灣製離岸風機葉片誕生

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彰芳西島離岸風場風機葉片為9.5MW級葉片，裝置風機機型為Vestas 的V174-9.5TW，由天力位於台中港21公頃廠房產製，單一葉片長達85公尺（約26層樓高），重達35噸，為目前世界上商業用最大型的離岸風機葉片，更是Vestas在歐洲以外唯一的離岸風機葉片製廠。
彰芳暨西島離岸風電計畫執行長 Dennis Sanou表示，第一支台灣製風機葉片從無到有的誕生，證明了台灣風機產業鏈的成型與潛力。相信隨著彰芳西島風場建設的進行，產業鏈的配合與運作將更加地成熟，逐步養成進軍國際的實力。
CIP台灣區董事總經理許乃文表示，政府規範風機葉片國產化之履行年度為2024年，但CIP深知葉片之關鍵價值，故整合彰芳暨西島離岸風場與中能風場，超額超前下單以創造經濟規模，催生了中國以外、亞太地區首座離岸風機葉片廠，與Vestas和天力達成提前兩年落實葉片國產化的成果。
天力離岸風電為台灣唯一MW級風機葉片製造商，目前已於台中港投資超過新台幣30億元，並催生周圍葉片材料本土供應鏈。此外，天力積極培訓台灣本土風機葉片技術人才，派員前往丹麥學習專業技術，藉由軟硬體各方面的投資與精進，逐步克服建廠初期的各項挑戰，順利生產台灣第一支離岸風機葉片。目前生產每支葉片所需的工時更已開始顯著下降，盼能加速量產，以準時供應彰芳西島與中能離岸風場所需。