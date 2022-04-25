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欣葉導入「女將」文化！日料吃到飽新品牌中山開幕

▲業者以日式款待之心，導入業界首創女將文化服務，追尋風味講究細節的共近12類別百道和食佳餚。（圖／業者提供）
▲業者以日式款待之心，導入業界首創女將文化服務，追尋風味講究細節的共近12類別百道和食佳餚。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-25 18:05:35

帶動國內連鎖日本料理吃到飽風潮的欣葉日本料理已走過25個年頭，欣葉國際餐飲今（25）日宣布，將帶來全新和食Buffet品牌—「NAGOMI和食饗宴」，以日式款待之心，導入業界首創女將文化服務，追尋風味講究細節的共近12類別百道和食佳餚。平日午餐每位1,280元、晚餐時段每位1,480元，週末例假日午、晚餐時段每位皆1,580元，28日正式開幕。
 
業者表示，新品牌以講究本格派和食為使命的「和み(NAGOMI)」命名，藉由「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」為概念，重新定義台灣Buffet市場，傳達Buffet精神並非吃到飽取勝，而是有多種選擇的舒適用餐過程，並伴隨多年深耕於日式服務的底蘊為首要。
 
料理長高國智、蔡漢章師承長期來台指導的知名日本料理職人大田忠道，同時也派遣至神戶有馬溫泉知名的「四季の彩 旅篭」、香川縣的「湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭」等名店研修訓練，展現追尋和食精神的最佳詮釋。

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▲品牌期待藉由「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」為概念，重新定義台灣Buffet市場。（圖／業者提供）
▲品牌期待藉由「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」為概念，重新定義台灣Buffet市場。（圖／業者提供）
業者從一杯迎賓湯開始首創台灣Buffet業界導入「日本女將文化」，由曾任職知名日式溫泉飯店的專職經理帶領團隊並訓練外場服務人員，秉持著誠摯如高級溫泉旅館的款待之心，從打招呼、迎賓、謝客等不同鞠躬角度的細節，到行走步伐的美姿美儀、說話聲調等訓練，貫徹日式「款待之心（おもてなし）」服務。

在食材方面，除了有經驗豐富的海、內外專業採購團隊，也特別安排資深的料理長專門尋找台灣在地的「短期食材」，如僅有一個月最佳美味期限的春季劍筍、台灣赤嘴貝等漁獲，強調不只是四季，更細分如節氣、節慶等搭配，展現職人在餐檯上呈現豐富的大地恩賜，並以精湛手藝化為美食的用心。

業者表示，新品牌在同一餐期帶來「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「強餚」、「炊合」、「煮物」、「食事」、「汁物」、「甘味」、「飲物」等共12種類別、近百款料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常見的串炸、磯邊揚、春捲揚到強調精湛技藝的真丈揚、白扇揚等皆有。

▲業者表示，新品牌在同一餐期帶來「先付」、「造身」、「壽司」等12種類別、近百款料理。（圖／業者提供）
▲業者表示，新品牌在同一餐期帶來「先付」、「造身」、「壽司」等12種類別、近百款料理。（圖／業者提供）
 
除此之外，在用餐環境上，藉以氛圍帶來用餐心情的考量，特別邀請曾規劃桃園國際機場第二航站的C1文創書店、C7、C2主題設計及HOOTERS美式餐廳系列等的日本室內設計師下村伸也，以日本「數寄屋」建築為概念，木頭、土牆、和紙、原石的質樸意象出發，打造揉和現代與傳統的日本文化新美學。
 

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