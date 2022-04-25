欣葉導入「女將」文化！日料吃到飽新品牌中山開幕

業者表示，新品牌以講究本格派和食為使命的「和み(NAGOMI)」命名，藉由「演繹日本和食文化，細品正統和食滋味」為概念，重新定義台灣Buffet市場，傳達Buffet精神並非吃到飽取勝，而是有多種選擇的舒適用餐過程，並伴隨多年深耕於日式服務的底蘊為首要。
料理長高國智、蔡漢章師承長期來台指導的知名日本料理職人大田忠道，同時也派遣至神戶有馬溫泉知名的「四季の彩 旅篭」、香川縣的「湯元こんぴら温泉華の湯紅梅亭」等名店研修訓練，展現追尋和食精神的最佳詮釋。
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在食材方面，除了有經驗豐富的海、內外專業採購團隊，也特別安排資深的料理長專門尋找台灣在地的「短期食材」，如僅有一個月最佳美味期限的春季劍筍、台灣赤嘴貝等漁獲，強調不只是四季，更細分如節氣、節慶等搭配，展現職人在餐檯上呈現豐富的大地恩賜，並以精湛手藝化為美食的用心。
業者表示，新品牌在同一餐期帶來「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「強餚」、「炊合」、「煮物」、「食事」、「汁物」、「甘味」、「飲物」等共12種類別、近百款料理，烹調形式涵蓋生切、煮、蒸、烤、炸等豐富性，光是烤物就有西京燒、柚庵燒、朴葉燒等差異，而炸物則從常見的串炸、磯邊揚、春捲揚到強調精湛技藝的真丈揚、白扇揚等皆有。
除此之外，在用餐環境上，藉以氛圍帶來用餐心情的考量，特別邀請曾規劃桃園國際機場第二航站的C1文創書店、C7、C2主題設計及HOOTERS美式餐廳系列等的日本室內設計師下村伸也，以日本「數寄屋」建築為概念，木頭、土牆、和紙、原石的質樸意象出發，打造揉和現代與傳統的日本文化新美學。