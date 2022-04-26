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房市／網紅夫妻攜家淨化公園　響應永續

▲知名網紅夫妻「彼得爸與蘇珊媽」帶兩個兒子一起參加信義房屋繪畫比賽，鼓勵。（圖／NOWnews資料照片）
▲知名網紅夫妻「彼得爸與蘇珊媽」帶兩個兒子一起參加信義房屋繪畫比賽，鼓勵。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-04-26 12:00:00

2022信義房屋全國繪畫比賽以「我是小小地球守護隊」為主題，希望讓「愛地球」的觀念從小萌芽。知名網紅夫妻「彼得爸與蘇珊媽」不僅和兩個兒子一起參加比賽，鼓勵孩子把腦中對於「環保、永續」的想法透過畫呈現出來，一家四口還身體力行，把住家附近的公園打掃乾淨，「希望讓孩子有乾淨的環境可以玩，更要讓他們知道永續的精神、留下健康的地球！」

擁有超過30萬點閱數的網紅夫妻「彼得爸與蘇珊媽」，Youtube頻道紀錄許多親子互動、家庭生活，寓教於樂的內容深受粉絲喜愛。選在世界地球日前夕，他們親自帶著孩子到住家附近的公園打掃環境，彼得爸與蘇珊媽說，小公園沒有人定期打掃，遊具布滿青苔或蜘蛛網，因此決定全家出動，拿高壓水槍和抹布清潔遊具，日後就有乾淨的公園可以玩耍，更希望孩子在過程中了解什麼是「永續」，「留下一個健康的地球，因為這是未來他們要生活的地方！」

不只如此，正好信義房屋今年舉辦的全國繪畫比賽緊扣永續主題，彼得爸與蘇珊媽也帶著兩個兒子Cody、Kyle到門市索取圖畫紙，鼓勵孩子把腦中對於永續、環保、愛地球的想法畫出來。有趣的是，兩個孩子不約而同都提到「電動車」，畫下「寶可夢車車」、丟垃圾、資源回收等圖樣。
許多粉絲也在影片下方回覆大讚，很正能量的影片內容、很棒的生活教育；彼得爸與蘇珊媽也笑說，透過這種永續、關心社區的活動，希望讓孩子的環保觀念從小萌芽。

信義房屋表示，每年舉辦全國繪畫比賽，邀請小朋友參賽揮灑創意，今年主題則結合SDGs聯合國永續發展目標，以「我是小小地球守護隊」為主題，希望家長帶著孩子思考，日常生活中有哪些「愛地球的小事」、「愛地球不用很難」，全家大小可以一起做，再鼓勵孩子畫下來。

為了鼓勵更多親子一起響應，信義房屋也說，今年特別跨界與電動機車領導品牌Gogoro合作，家長除了到信義房屋門市索取圖畫紙，也可以到Gogoro銷售門市索取，且參加活動就有機會抽到Gogoro智慧電動機車，希望加乘永續影響力！

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