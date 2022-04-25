專家同意居隔「3+4」！26日起實施 即起不公布確診足跡
行政院拍板居家隔離「3＋4」天新制，指揮中心今（25）日下午召開專家會議，指揮官陳時中指出，縣市首長與專家均同意簡化疫調與將居格改為「3+4」大方向，並從26日開始實施；另外，陳時中也表示，即日起確診者足跡原則上也不再公布。
陳時中說，重要的結論是簡化、重點疫調，或者把居隔天數從10天簡化為3天居家隔離、4天自主防疫，大家都同意這個方向。
陳時中表示，縮短居隔為「3+4」因需要作業時間，明日起實施，目前已居隔超過3天者，自4月27日開始解除隔離。
陳時中指出，4天自主防疫期間，想要出門外出採檢生活必需品，需要天天快篩陰性，才可出門，外出全程配戴口罩，不可以去餐廳用餐、與不特定對象接觸、前往人潮擁擠場所。
陳時中也說，現在有指數指向未來的疫情規模會越來越大，稍微簡化是可以接受的，不過專家們認為現階段一次全部放太鬆，疫情成長過快，將增加社會壓力，目前「3+4」是專家都同意的。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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