憂心「3+4」人民不買單 盧秀燕：中央須提出科學數據
中央防疫指揮中心宣佈縮短居隔期為「3+4」，台中市長盧秀燕表示，居檢或自主健康監測的目的，是為保護確診者健康、避免快速大量傳染。如今驟然減少居隔日數，民眾會不會有疑慮？她呼籲中央要提出過去居隔累積的科學數字，讓社會大眾了解，才能安民心。
盧秀燕說，今天中央防疫中心召集各縣市開防疫線上會議，她是六都唯一親自出席的直轄市長，對於中央因應確診數將大增，有意縮短居隔期為「3+4」，她在會中指出，台灣從14+7變成10+7，現在驟然縮為3+4，民眾心中難免有問號。
盧秀燕說，居隔、居檢或自主健康監測的目的，是為保護確診者的健康、避免快速大量傳染。如改成3+4，民眾會不會有些疑慮？應該縮短為幾天才安全？她呼籲中央要提出過去全台居隔累積的科學數字，說服社會大眾以安民心。
她舉阿妹演唱會為例，有人質疑為什麼9天前的演唱會，台中昨天還能篩出確診者，「很多人因輕症或無症狀，確診後好幾天才接受快篩。沒在第一時間被匡出、卻仍有傳染力的這類人很多，如果只居隔3天，是否足夠？」她說台灣正處於疫情快速升溫期，民眾對防疫方向需要更多了解、和政府雙向溝通，政策才有辦法執行，否則就算是好的政策，終將治絲益棼。