今增1重症與15中症！80歲男只打2劑疫苗 肺炎併呼吸窘迫
中央流行疫情指揮中心今（25）日傍晚公布國內新增15例中症和1例重症確診個案，重症個案為一名80多歲男性，患有腎臟疾病等慢性病史，目前有肺炎併呼吸窘迫的症狀，正在使用高流量氧氣鼻管治療中。目前國內已累計112名中重症患者，當中103人是中症、9人重症、4人死亡。
今（25）日新增的重症個案，是國內這波本土疫情中，第9名的重症患者，確診者是一名80多歲的男性，原本患有腎臟病以及神經系統疾病等慢性病史，曾接種過2劑疫苗，染疫後目前有使用瑞德西韋等藥物治療中。
除此之外，新增的15例中症患者，年齡大多介於20到90多歲，其中有1名20多歲女子有產生肺炎情況，曾打過2劑疫苗，血氧低於94%，另1名20多歲男性過去有高血壓病史，都沒打過疫苗，血氧也低於94%。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞
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