COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

今增1重症與15中症！80歲男只打2劑疫苗　肺炎併呼吸窘迫

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日說明新增1例重症與15名中症確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（25）日說明新增1例重症與15名中症確診個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-25 18:59:522022-04-25 19:00:36

中央流行疫情指揮中心今（25）日傍晚公布國內新增15例中症和1例重症確診個案，重症個案為一名80多歲男性，患有腎臟疾病等慢性病史，目前有肺炎併呼吸窘迫的症狀，正在使用高流量氧氣鼻管治療中。目前國內已累計112名中重症患者，當中103人是中症、9人重症、4人死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（25）日新增的重症個案，是國內這波本土疫情中，第9名的重症患者，確診者是一名80多歲的男性，原本患有腎臟病以及神經系統疾病等慢性病史，曾接種過2劑疫苗，染疫後目前有使用瑞德西韋等藥物治療中。

除此之外，新增的15例中症患者，年齡大多介於20到90多歲，其中有1名20多歲女子有產生肺炎情況，曾打過2劑疫苗，血氧低於94%，另1名20多歲男性過去有高血壓病史，都沒打過疫苗，血氧也低於94%。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

拍板居隔「3+4」！自主防疫可去學校上課？陳時中給答案

專家同意居隔「3+4」！26日起實施　即起不公布確診足跡

快訊／陳時中：本土+5108！無死亡個案

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
41.94%58.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀