COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

瑤瑤一見張菲卻喊「憲哥好」　被本尊吐槽後秒落跑

▲瑤瑤把張菲認成憲哥，秒被本尊吐槽。（圖／瑤瑤IG）
▲瑤瑤把張菲認成憲哥，秒被本尊吐槽。（圖／瑤瑤IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-26 09:30:00

節目《綜藝大熱門》本集將播出「藝人失言錄」，邀請來賓李妍瑾與經紀人小瑋、苦苓與呂文婉、瑤瑤（黃喬歆）和小優、詹子晴（丫頭）和經紀人章魚，分享他們在演藝圈「說錯話」的故事。其中瑤瑤就自爆曾把張菲認成吳宗憲，好在當時張菲一句話就直接化解尷尬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
瑤瑤自認非常兩光，透露剛出道時就錄製張菲節目，開錄前張菲還特別來跟她聊天，沒想到開錄後瑤瑤竟直接大喊「憲哥好」，一旁的製作人馬上變臉，幸好張菲很大器還反問：「那妳是殺很大的瑤瑤囉！」才化解這場尷尬，錄完節目她都不敢跟製作人對眼，馬上拎包包立馬走人。 

詹子晴出道16年，已經習慣酸民們的攻擊，不過有次直播時，卻遭到網友狂洗版，批評她：「可以不要用鬼聲音說話嗎？」，而詹子晴則反嗆「你長得才好笑，全家都好笑，你以為我願意這種聲音喔？」讓經紀人章魚捏了把冷汗。

▲詹子晴出道16年，已經習慣酸民們的攻擊。（圖／詹子晴IG）
▲詹子晴出道16年，已經習慣酸民們的攻擊。（圖／詹子晴IG）
而最尷尬的是，有次詹子晴錄製美食節目時去了一家甜點店，吃到第6樣已經沒感覺，不知道還能說什麼評語，當她吃巧克力蛋糕時，因為上面有金箔，就脫口「哇！有『金紙』的味道」，結果攝影大哥因此笑到無法控制鏡頭，讓場面相當尷尬，製作人也忍不住直呼：「不能把妳平時的經驗說出來，說像『精子』。」詹子晴才知道自己已經造成嚴重誤會。

▲詹子晴（左）失言讓經紀人章魚（右）捏把冷汗。（圖／三立提供）
▲詹子晴（左）失言讓經紀人章魚（右）捏把冷汗。（圖／三立提供）

李妍瑾直播喝醉亂罵廠商　又遭爆「愛跟王思佳比較」

汪小菲坦蕩公開7年初戀　小S一語道破他「背後用意」

李亮瑾曾為賺錢「險遭鹹豬手強吻」　躲草叢痛哭不敢離開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.33%56.67%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀