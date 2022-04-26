瑤瑤一見張菲卻喊「憲哥好」　被本尊吐槽後秒落跑

節目《綜藝大熱門》本集將播出「藝人失言錄」，邀請來賓李妍瑾與經紀人小瑋、苦苓與呂文婉、瑤瑤（黃喬歆）和小優、詹子晴（丫頭）和經紀人章魚，分享他們在演藝圈「說錯話」的故事。其中瑤瑤就自爆曾把張菲認成吳宗憲，好在當時張菲一句話就直接化解尷尬。
瑤瑤自認非常兩光，透露剛出道時就錄製張菲節目，開錄前張菲還特別來跟她聊天，沒想到開錄後瑤瑤竟直接大喊「憲哥好」，一旁的製作人馬上變臉，幸好張菲很大器還反問：「那妳是殺很大的瑤瑤囉！」才化解這場尷尬，錄完節目她都不敢跟製作人對眼，馬上拎包包立馬走人。
詹子晴出道16年，已經習慣酸民們的攻擊，不過有次直播時，卻遭到網友狂洗版，批評她：「可以不要用鬼聲音說話嗎？」，而詹子晴則反嗆「你長得才好笑，全家都好笑，你以為我願意這種聲音喔？」讓經紀人章魚捏了把冷汗。
而最尷尬的是，有次詹子晴錄製美食節目時去了一家甜點店，吃到第6樣已經沒感覺，不知道還能說什麼評語，當她吃巧克力蛋糕時，因為上面有金箔，就脫口「哇！有『金紙』的味道」，結果攝影大哥因此笑到無法控制鏡頭，讓場面相當尷尬，製作人也忍不住直呼：「不能把妳平時的經驗說出來，說像『精子』。」詹子晴才知道自己已經造成嚴重誤會。