《原子》天王星人氣逆襲　「小孩」反差萌擄獲姐姐的心

台灣最強男團選秀節目《原子少年》，集結80位優秀選手登台表演，8大星球成員各展身手，首階段競賽結果出爐，擅長饒舌又會跳舞的天王星，以氣勢十足的歌曲《KING》征服全場，獲得Ella、坤達、周湯豪、田一德四位導師一致給予滿分20分，周湯豪更喊話要幫他們製作音樂，包括「菱格世代DD52」的學姐們看完表演都不淡定了，猛誇他們魅力滿點，簡直就是出道韓團，尤其是「小孩」（何世華）跳舞時的霸氣和受訪時的害羞，反差萌完全擄獲了姐姐們的心！





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▲《原子少年》天王星以擅長的饒舌表現，獲得導師一致好評。（圖／野火娛樂提供）

就讀黎明技術學院表演藝術系的小孩，舞蹈實力驚人，染了一頭金髮的他，私下愛打鬧開玩笑，但站在舞台就像換了一個人，獨舞時的王者風範及特色嗓音，被Ella封為「台灣版GD」，個人魅力征服不少觀眾，結果錄影完整團受訪時，其他團員因導師稱讚感動到想落淚，小孩卻忍不住打嗑睡，高反差表現被說太可愛，他自嘲「帥完就體力危機了」，節目播完後IG湧入眾多支持粉絲，讓他受寵若驚，打趣說「我要被GD粉罵了」！

▲《原子少年》天王星成員「小孩」（中）被導師Ella、周湯豪肯定，稱讚他是GD附身。（圖／野火娛樂提供）

而團內人氣王蔡承祐，則是能唱能跳的全能王，因為常在社群和網友互動，累積不少應援粉絲，是天王星內票數最高的成員，這一年密集訓練過程中，一度因為扁桃腺發炎，面臨開刀抉擇，為了不影響比賽，決定先不手術，希望能好好比賽順利出道，剛滿20歲的蔡承祐，近期推出創作〈Tell Me What〉作為邁向成年的里程碑。





從事保險業的高胥崴，自封最會跳街舞的保險員，身為舞蹈常勝軍的他，因為熱心服務、幽默風趣，被推舉為天王星隊長，總開玩笑說「比賽是一時，保單是一世」，承諾要帶團員戰勝每一場比賽，他謙稱粉絲數較其他人少，要靠誠懇向親友、客戶拉票，會私下追著朋友問「投了沒？截圖給我看？」希望一舉將天王星的氣勢從後段班拉到前段班。





▲《原子少年》天王星的優秀表現，讓周湯豪放話要幫忙製作音樂。（圖／野火娛樂提供）

外型帥氣的高有翔，有「小吳亦凡」的封號，擅長饒舌、喜歡寫詞創作，也參與主題曲〈原來的少年〉的Rap寫作；他為了參賽暫停上班族的工作，笑說以前愛打籃球，身材比較魁梧，加入《原子少年》後被選管要求瘦身，每天吃水煮雞胸肉，少碰澱粉類食物，整個人瘦了一大圈，足足甩肉10公斤，現在僅剩74公斤，相信「靠實力說話」的他，比較不擅長拉票，需要粉絲投票打氣。





目前就讀台師大英文系的吳昱廷（AuZTIN），則是團上的高材生，建國中學時期就曾擔任「雙十青年一鏡影片」的開場舞者，該影片突破百萬觀看數，相當驚人。他唱跳實力不俗，被《原子》舞蹈老師稱讚「只有他可以這樣在舞台上清鼻涕這麼帥」！更具有詞曲創作能力，加入天王星後和高有翔（SEAN KO）發現彼此音樂品味相投，開始一起寫歌，並集結志同道合的選手們，包括火星組的徐彭臒（MAX）、李哲言（J.Lee）、地球組林佳辰（SuMMeR）、土星呂植宇（LCY），組成饒舌團體「亞特蘭提斯ATLANTIX」，在YouTube發布自製的歌曲及MV，在舞台上自我介紹時不忘提及團名，讓人留下深刻印象。





▲《原子少年》的成員們自行組成了嘻哈團「亞特蘭提斯」，左起為林佳辰、高有翔、吳昱廷、MAX、呂植宇、李哲言。（圖／翻攝高有翔IG）

第一階段獲得冠軍的天王星，導師合作賽將與星際導師周湯豪合作人氣歌曲〈Turn Up〉，後續人氣急起直追！《原子少年》第四輪人氣投票正在進行中，觀眾可透過beanfun!、Up直播參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績，誰能夠站在舞台上戰到最後正式出道，需要粉絲及觀眾的支持！



