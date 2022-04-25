裂痕未補就出航！日觀光船釀11死　公司遭爆「黑心企業」

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海上保安廳以及自衛隊竭盡全力搜索，雖然船上乘客在出航時都穿著救生衣，但在海象惡劣以及水溫過低的情況之下，情況恐怕不樂觀。
《ANN News》報導指出，有消息人士透露，「KAZU 1」所隸屬的觀光船公司在2、3年社長換人上任以後，一口氣將資深船員、負責人全數解僱，人數約10人左右。該消息人士表示，「一般船隻公司才不會這麼做。一定是指解僱部分人士，留下幾名有經驗的人，才能夠進行補強。全數解僱很可能是想要節省人事費，但這樣就很容易會出事。」
這次的沉船意外的確不是「KAZU 1」首次發生事故。去年5月時，「KAZU 1」在出航後撞擊海上漂流物，造成3名乘客輕傷。同年6月也有發生類似船隻觸礁的意外，當時「KAZU 1」的船長就是本次事故的豐田德幸船長，海上保安廳在今年1月以業務過失將豐田德幸函送偵辦，但最終沒有做出刑事處分。
綜合《夕刊富士》、《FRIDAY週刊》報導，豐田德幸先前在長崎縣推廣水陸兩用車，約2年前隻身前往知床工作，並在前年開始擔任船長。雖然大多數人認為豐田德幸「沉默但對工作相當用心」，但是當地漁夫認為，「先前豐田德幸都在較為平靜水域工作，但是北海道的海浪多變，他開船經驗較少，最近還要1人開2艘船，對身心都會是一大負荷吧。」
報導指出，豐田德幸先前也難以拒絕公司提出的要求，也曾於三週前在社群網站上抱怨，表示自己「在黑心企業裡迷失了方向」，未料如今真的發生悲劇。
日媒引述「知床觀光船」官網介紹指出，以「94%高機率能看見棕熊」聞名，因為可以靠近大船無法靠近地區，因此相當受到歡迎。不過當地有5間船公司都會航行同路線，但其中4間預定要等到黃金週才開始觀光航行，只有「KAZU 1」的所屬公司比其他間公司提早1週開始，讓其他船公司相當不滿。而「KAZU 1」發生意外的班次，就是該觀光路線的第一班船班。
有別間船公司的船員指出，「KAZU 1」在去年曾發生2次左右的事故，造成船隻前側的裂痕長達15公分，卻都沒有修補。今年2月也被拍到右舷船腹的部分中有裂痕，遭到其他船員們的批評。不過海上保安廳相關人士表示，「KAZU 1」在21日已經通過安全檢查。
目前第1管區海上保安部將以業務過失往來危險以及業務過失致死的嫌疑，對豐田德幸進行調查。