黨內初選火氣大！中市議員賴佳微開告、新秀陳俞融報警

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳俞融前天（23日）發出新聞稿，指北區出現假的網路文宣，這份文宣以陳俞融豎起大拇指的照片，結合賴佳微蹲在地上用手機拍照的畫面，配上戲謔文字「能理解賴佳微議員民調低迷，只能用攻擊市政的作法來提高聲量」。陳俞融澄清這份文宣不是出自己的競選團隊，懷疑有人以攻擊手法製造矛盾，呼籲民眾不要轉傳。
陳俞融的聲明在綠營內部發酵，假文宣究竟是何陣營所為？引起諸多猜測。賴佳微不堪其擾，今（25日）前往台中地檢署按鈴申告。
賴佳微表示，陳俞融雖然聲稱該文宣不是出自她的團隊，但內容及散佈手法已涉及刑事犯罪。她說：「這則文宣的內容，顯然對我產生名譽損壞以及使我不當選的惡意。呼籲握有該不實抹黑文宣第一手來源的陳俞融參選人，儘速出面說明，協助檢方查明真相。」
賴佳微說，日前她參與肉品市場開工典禮，因為想紀錄建設轉型時的重要歷程，又怕擋到後方的媒體，於是蹲下來錄市長的談論內容，卻遭有心人士拍攝，並加上」民調低迷、只能靠攻擊市政來拉高聲量」的註解，對她造成名譽上的傷害。
賴佳微說，黨內初選應是君子之爭，所有出於惡意文宣都不應該出現。身為被攻擊的當事人，她必須透過按鈴申告，讓公權力查出真正散佈不實文宣的幕後黑手，也呼籲陳俞融盡速出面說明，還給初選乾淨選風！
陳俞融隨後以新聞稿回應，強調自己一直秉持「兄弟姊妹登山各自努力」的想法，面對許多不實的抹黑與攻擊，她都選擇忍下來，但這次的假文宣卻假裝是她來攻擊另位參選人、製造矛盾，已嚴重跨越了她的紅線，日前她已報警，希望製作散佈假文宣的人立即停止這種行為！