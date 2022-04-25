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黨內初選火氣大！中市議員賴佳微開告、新秀陳俞融報警

▲陳俞融日前秀出「假文宣」（右），呼籲大家不要轉傳。（圖／陳俞融提供，2022.04.25）
▲陳俞融日前秀出「假文宣」（右），呼籲大家不要轉傳。（圖／陳俞融提供，2022.04.25）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-25 20:06:23

民進黨台中市議員黨內初選競爭激烈，第9選區新人陳俞融前天秀出議員賴佳微「選情低迷」的假文宣，要大家不要轉傳，但賴佳微認為此事已對她造成傷害，今（25日）到地檢署按鈴希揪出幕後黑手。陳俞融隨後表示，自己早已向警方報案，相信司法一定能查明真相。

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台中市議員第9選區（北區）應選3席，國民兩黨下屆將各提名2席。其中民進黨黨內初選將於5月初進行民調，現任市議員賴佳微已連任3屆，面對前市長張溫鷹女兒陳俞融、前市黨部副執行長楊宗澧及里長高敏裕等3名新人挑戰，4搶2競爭激烈。

陳俞融前天（23日）發出新聞稿，指北區出現假的網路文宣，這份文宣以陳俞融豎起大拇指的照片，結合賴佳微蹲在地上用手機拍照的畫面，配上戲謔文字「能理解賴佳微議員民調低迷，只能用攻擊市政的作法來提高聲量」。陳俞融澄清這份文宣不是出自己的競選團隊，懷疑有人以攻擊手法製造矛盾，呼籲民眾不要轉傳。

陳俞融的聲明在綠營內部發酵，假文宣究竟是何陣營所為？引起諸多猜測。賴佳微不堪其擾，今（25日）前往台中地檢署按鈴申告。

▲賴佳微對假文宣感到不堪其擾，前往台中地檢署按鈴申告。（圖／賴佳微提供，2022.04.25）
▲賴佳微對假文宣感到不堪其擾，前往台中地檢署按鈴申告。（圖／賴佳微提供，2022.04.25）
賴佳微表示，陳俞融雖然聲稱該文宣不是出自她的團隊，但內容及散佈手法已涉及刑事犯罪。她說：「這則文宣的內容，顯然對我產生名譽損壞以及使我不當選的惡意。呼籲握有該不實抹黑文宣第一手來源的陳俞融參選人，儘速出面說明，協助檢方查明真相。」

賴佳微說，日前她參與肉品市場開工典禮，因為想紀錄建設轉型時的重要歷程，又怕擋到後方的媒體，於是蹲下來錄市長的談論內容，卻遭有心人士拍攝，並加上」民調低迷、只能靠攻擊市政來拉高聲量」的註解，對她造成名譽上的傷害。

賴佳微說，黨內初選應是君子之爭，所有出於惡意文宣都不應該出現。身為被攻擊的當事人，她必須透過按鈴申告，讓公權力查出真正散佈不實文宣的幕後黑手，也呼籲陳俞融盡速出面說明，還給初選乾淨選風！

陳俞融隨後以新聞稿回應，強調自己一直秉持「兄弟姊妹登山各自努力」的想法，面對許多不實的抹黑與攻擊，她都選擇忍下來，但這次的假文宣卻假裝是她來攻擊另位參選人、製造矛盾，已嚴重跨越了她的紅線，日前她已報警，希望製作散佈假文宣的人立即停止這種行為！

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