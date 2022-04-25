6旬婦停經後想回春　「做1事」害天天需用護墊

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺中慈濟醫院婦產科醫師黃閔暄表示，婦女停經後出血，不少人會以為是亂經，甚至當成回春；也有人擔心長了壞東西更不想看醫師。但月經沒有來持續一年就是「停經」，停經後出血，即使只是深褐色、咖啡色、鮮紅或淡淡粉紅色在內的分泌物，就算只有一次少量分泌物，都建議到門診進一步檢查。
七成是瘜肉造成 門診就能處理
黃醫師醫師指出，停經後出血七成以上是瘜肉造成，而良性瘜肉處理掉就沒事，即使是易長瘜肉體質，再發生出血時，到門診簡單處理也沒有問題。門診透過超音波看內膜厚度，瞭解子宮有沒有長腫瘤、瘜肉還是肌瘤，也可做簡單「內膜抽吸」初步評估；輕度病變病人服用黃體素或置放含黃體素的子宮避孕器，都可以輕鬆解決，大部份病人預後都不錯。
女性荷爾蒙保健品 易釀內膜增生變厚
黃閔暄醫師說明，不論天然還是人工的女性荷爾蒙保健品，的確會造成內膜增生變厚，形成像有月經的環境，內膜厚到一定程度就會剝落，導致停經後出血。如服用包括植物性荷爾蒙在內的任何荷爾蒙等藥物，即使還沒有出血，都應告知醫師。必須注意的是，因子宮內膜病變或癌症的停經後出血病例接近一成，不要拖到發展為癌症，才後悔沒有早點就醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53513
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw