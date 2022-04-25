新北＋1861！呈現指數型上升　侯友宜：居隔轉型勢在必行

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侯友宜指出，新北市居家關懷中心目前每天有4.5萬通的垂詢電話，不僅耗費許多的人力、物力，也拖累公衛的體系，而公衛體系是要用於輕症或中、重症的確診者；此外，面對Omicron的策略，很明顯要把量能擺在中、重症確診者或高風險族群，輕症或無症狀則採居家照護的方式，目前則看到確診的數據即將形成指數型往上快速發展。
侯友宜直言，現在的疫情還在巨浪，當海嘯來的時候，只能保有中、重症的醫療量能才是最重要，目前讓居家的照護先行，居家隔離要趕快轉型，否則會拖累居家照護及醫療的量能；中央實施「3+4」的方案，但行政的作業並未減少，雖匡列目標雖減少，但確診數快速的上升，公衛體系無法轉型成居家的照護。
至於新北是否要執行「以篩代隔」？侯友宜說回應，雖然目前匡列人數減少，但確診人數大量增加，因此工作流程仍多，若無法簡化，居隔將無法轉型；新北會將居家隔離轉型的試辦計畫提報給中央，也就是居家快篩加自主健康管理，盼中央盡快核定。
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