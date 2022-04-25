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新北＋1861！呈現指數型上升　侯友宜：居隔轉型勢在必行

▲侯友宜直言，居隔轉型勢在必行，將向中央提試辦計畫，盼快核定。。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.25）
▲侯友宜直言，居隔轉型勢在必行，將向中央提試辦計畫，盼快核定。。（圖／記者陳志仁攝，2022.04.25）

記者陳志仁／新北報導

2022-04-25 21:10:38

居家隔離數屢創新高！新北市長侯友宜今（25）日公布新增1861例的本土病例，居家照護累計6153人，居家隔離例管數為30577人；此外，從4月14日開始，新北市的曲線已呈現指數型的上升，居隔轉型勢在必行，將向中央提試辦計畫，盼快核定。

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侯友宜強調，居家隔離轉型一定是下一個階段要做，依據居家照護的經驗，新北市將推「居家快篩＋自主健康管理」，對象為與確診者同住的家人或親密的接觸者，雖然中央有明確的回應但仍討論中，但已拋出「3+4」的方案；為了處理大量的輕症確診者，及把防疫的目標擺在守住中、重症，因此居家隔離轉型、且勢在必行。

▲新北市將推「居家快篩＋自主健康管理」，對象為與確診者同住的家人或親密的接觸者。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市將推「居家快篩＋自主健康管理」，對象為與確診者同住的家人或親密的接觸者。（圖／新北市政府衛生局提供）
侯友宜指出，新北市居家關懷中心目前每天有4.5萬通的垂詢電話，不僅耗費許多的人力、物力，也拖累公衛的體系，而公衛體系是要用於輕症或中、重症的確診者；此外，面對Omicron的策略，很明顯要把量能擺在中、重症確診者或高風險族群，輕症或無症狀則採居家照護的方式，目前則看到確診的數據即將形成指數型往上快速發展。

侯友宜直言，現在的疫情還在巨浪，當海嘯來的時候，只能保有中、重症的醫療量能才是最重要，目前讓居家的照護先行，居家隔離要趕快轉型，否則會拖累居家照護及醫療的量能；中央實施「3+4」的方案，但行政的作業並未減少，雖匡列目標雖減少，但確診數快速的上升，公衛體系無法轉型成居家的照護。

至於新北是否要執行「以篩代隔」？侯友宜說回應，雖然目前匡列人數減少，但確診人數大量增加，因此工作流程仍多，若無法簡化，居隔將無法轉型；新北會將居家隔離轉型的試辦計畫提報給中央，也就是居家快篩加自主健康管理，盼中央盡快核定。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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