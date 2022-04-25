COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

建商搶進元宇宙　中洲建設吉祥物「阿洲仔」化身NFT

▲中洲建設率先業界發行限量100個NFT。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.25）
▲中洲建設率先業界發行限量100個NFT。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.25）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-04-25 22:58:08

近兩年數位科技吹向NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），這股風潮也首度燒進建築業。中洲建設今（25）日於記者會上宣布，率先業界發行限量100個NFT。總經理黃瀚霆表示，中洲成立28年來，深獲客戶認同，NFT的出現，恰恰好能讓公司和消費者有持續、深度的互動。中洲NFT不僅具備收藏價值，如果消費者剛好有想要買中洲的建案，還能享購屋折價。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中洲建設總經理黃瀚霆表示，年初決定發行NFT，以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，由公司內年輕、有創意的員工親自設計，推出100款不同造型的阿洲仔，首波將於5月2日在OPEN SEA平台推出，以每個0.08 ETH（以太幣），限量發行100個，白名單人員可提前於5月1日以每個0.05ETH（以太幣）提前鑄造。

▲中洲NFT以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，設計100款不同造型。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.25）
▲中洲NFT以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，設計100款不同造型。（圖／記者陳美嘉攝，2022.04.25）
為了讓中洲NFT更具收藏價值，中洲提供三個「賦能」。包含，持有中洲NFT，就送內含行動電源、智能保溫瓶及杯墊的「阿洲仔限定禮盒包」；每位中洲NFT的持有者，都享有「上萬現金抽獎活動資格」；NFT上架後兩年內持有中洲NFT，購買中洲任一新建建案，可享5萬元的購屋現金折價。

黃瀚霆也強調，發行NFT不是為了營利，更不做競標炒作。中洲建設追求創新，元宇宙也不能缺席，歡迎民眾能在中洲精心設計的NFT中，發揮想像力，同時體驗元宇宙世界的趣味及文化留存的意義。

兩岸禪學線上分享會　疫情中跨海「見本性」

壽山動物「聽見幸福」！首場提琴演奏展新動物園運動

高雄+123　陳其邁：支持居隔縮到「3+4」會把關醫療量能

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
41.91%58.09%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀