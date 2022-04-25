建商搶進元宇宙 中洲建設吉祥物「阿洲仔」化身NFT
近兩年數位科技吹向NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），這股風潮也首度燒進建築業。中洲建設今（25）日於記者會上宣布，率先業界發行限量100個NFT。總經理黃瀚霆表示，中洲成立28年來，深獲客戶認同，NFT的出現，恰恰好能讓公司和消費者有持續、深度的互動。中洲NFT不僅具備收藏價值，如果消費者剛好有想要買中洲的建案，還能享購屋折價。
中洲建設總經理黃瀚霆表示，年初決定發行NFT，以中洲吉祥物「阿洲仔」為主角，由公司內年輕、有創意的員工親自設計，推出100款不同造型的阿洲仔，首波將於5月2日在OPEN SEA平台推出，以每個0.08 ETH（以太幣），限量發行100個，白名單人員可提前於5月1日以每個0.05ETH（以太幣）提前鑄造。
為了讓中洲NFT更具收藏價值，中洲提供三個「賦能」。包含，持有中洲NFT，就送內含行動電源、智能保溫瓶及杯墊的「阿洲仔限定禮盒包」；每位中洲NFT的持有者，都享有「上萬現金抽獎活動資格」；NFT上架後兩年內持有中洲NFT，購買中洲任一新建建案，可享5萬元的購屋現金折價。
黃瀚霆也強調，發行NFT不是為了營利，更不做競標炒作。中洲建設追求創新，元宇宙也不能缺席，歡迎民眾能在中洲精心設計的NFT中，發揮想像力，同時體驗元宇宙世界的趣味及文化留存的意義。