許瑋甯新片慘遭家暴瘀青！飛往歐洲尋找神祕力量

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胡樂筠畢業於紐約電影學院，有著豐富製片及拍攝經驗，也擅長跨國合作拍攝電影，這是她的第5部作品。她一向習慣在世界各地尋找拍攝靈感，一次在奧地利薩爾斯堡的周邊小鎮旅遊，湖光山色如詩般美麗，充滿靜謐氛圍，她看到一間廢棄的小屋，覺得很有故事感，發現裡面有一個老棋盤，讓她出現了靈感，拍攝一個以棋盤遊戲為主題，充滿靈異感的故事，「我覺得這個故事一定回到激發我靈感的到薩爾斯堡附近拍攝，才能完整呈現我想要的氣氛。」
電影中的母親一角原本選定一位女演員，但在開拍之前，臨時無法飛往奧地利，改由同公司另位演員薇諾妮卡費瑞兒接演，但薇諾妮卡在德國是知名演員，更不時前往好萊塢拍戲，邀請她並不容易，劇本都要經過她在德國、美國及英國的經紀公司全都同意才能讓她看，劇組一度覺得沒有希望，沒想到，劇本火速通過各地經紀公司審核，並交到她的手上，薇諾妮卡表示很喜歡故事，而檔期滿滿的她剛剛好在兩部演出的電影間有十多天的空檔，她便放棄休息，飛往奧地利拍攝，《詭棋》獲得重量級演員加盟，讓胡樂筠直呼太驚喜。
實力派的許瑋甯與潛力小生曹佑寧也在片中演出關鍵角色，許瑋甯扮演被家暴的華人太太，曹佑寧則是演出研究古老遊戲的作家。劇組集合了美、德和華人劇組共同合作，各有各工作的習慣，讓胡樂筠非常頭痛，「我有過國際合作的經驗，原以為應該不是問題，但這次真得被嚇到。」德國團隊重視工作時間，絕對不加班，就算給加班費也拒絕加班，時間一到直接拔電走人，而美國團隊則非常注意安全，電影出現一把槍都要加倍小心，最好所有人都不要靠近，胡樂筠說：「為了配合各國的習慣，我們真的成了原則非常多的劇組，難度遠超過我以往合作的所有團隊。」
《詭棋》劇情描述一個人煙稀少的毆洲小鎮，平日連竊盜案都沒有，竟然出現恐怖的連續殺人案件，小鎮居民在一個月內陸續死亡，女警塔瑪拉（伊莉絲蕾薇斯克 飾）從前的刑警搭檔也是死者之一，讓小鎮的耳語不斷。塔瑪拉在查案的同時，發現一支警方審訊的錄影帶，讓她想起一直以來行為古怪的母親莉亞（薇若妮卡費瑞兒 飾），因為莉亞在青少年時期曾與高中同學們一起玩名為「消苦根」的棋盤遊戲，可以引發一股神秘的復仇力量，讓他們樂此不疲，但一次玩遊戲時發生了火災，同學們全都死亡，莉亞是唯一的倖存者，但精神出狀況，更失去視力，而「消苦根」遊戲也消失無蹤。但現在似乎這股力量又在小鎮蔓延，塔瑪拉面對母親可能成為嫌犯，小鎮鎮民又接連死亡，要找尋阻止這股取人性命的神祕力量，過程引人好奇。