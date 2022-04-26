許瑋甯新片慘遭家暴瘀青！飛往歐洲尋找神祕力量

由香港新銳導演胡樂筠執導的懸疑驚悚電影《詭棋》，集合知名的歐洲演員和台灣實力派女星許瑋甯、曹佑寧參與演出，全程都在歐洲奧地利名勝莫札特的故鄉薩爾斯堡拍攝，集合美國、德國及亞洲等國際化團隊合作，還請到德國知名女星薇諾妮卡費瑞兒加盟，讓導演胡樂筠開心地說：「很開心能有機緣和她合作，戲本透過她所屬各地的經紀公司都同意才能有機會給她，她本人也很喜歡這個故事，真的很幸運。」

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▲《詭棋》邀請到德國知名女星薇諾妮卡費瑞兒加盟。（圖／華映提供）

胡樂筠畢業於紐約電影學院，有著豐富製片及拍攝經驗，也擅長跨國合作拍攝電影，這是她的第5部作品。她一向習慣在世界各地尋找拍攝靈感，一次在奧地利薩爾斯堡的周邊小鎮旅遊，湖光山色如詩般美麗，充滿靜謐氛圍，她看到一間廢棄的小屋，覺得很有故事感，發現裡面有一個老棋盤，讓她出現了靈感，拍攝一個以棋盤遊戲為主題，充滿靈異感的故事，「我覺得這個故事一定回到激發我靈感的到薩爾斯堡附近拍攝，才能完整呈現我想要的氣氛。」

電影中的母親一角原本選定一位女演員，但在開拍之前，臨時無法飛往奧地利，改由同公司另位演員薇諾妮卡費瑞兒接演，但薇諾妮卡在德國是知名演員，更不時前往好萊塢拍戲，邀請她並不容易，劇本都要經過她在德國、美國及英國的經紀公司全都同意才能讓她看，劇組一度覺得沒有希望，沒想到，劇本火速通過各地經紀公司審核，並交到她的手上，薇諾妮卡表示很喜歡故事，而檔期滿滿的她剛剛好在兩部演出的電影間有十多天的空檔，她便放棄休息，飛往奧地利拍攝，《詭棋》獲得重量級演員加盟，讓胡樂筠直呼太驚喜。

▲《詭棋》經過多方經紀公司確認，才能邀請到德國知名女星薇諾妮卡費瑞兒加盟。（圖／華映提供）

實力派的許瑋甯與潛力小生曹佑寧也在片中演出關鍵角色，許瑋甯扮演被家暴的華人太太，曹佑寧則是演出研究古老遊戲的作家。劇組集合了美、德和華人劇組共同合作，各有各工作的習慣，讓胡樂筠非常頭痛，「我有過國際合作的經驗，原以為應該不是問題，但這次真得被嚇到。」德國團隊重視工作時間，絕對不加班，就算給加班費也拒絕加班，時間一到直接拔電走人，而美國團隊則非常注意安全，電影出現一把槍都要加倍小心，最好所有人都不要靠近，胡樂筠說：「為了配合各國的習慣，我們真的成了原則非常多的劇組，難度遠超過我以往合作的所有團隊。」

▲許瑋甯（左）在《詭棋》裡飾演被家暴的華人婦女。（圖／華映提供）